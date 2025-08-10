Las Norias Gemelas de Orihuela siguen sin girar tras una inversión de medio millón

En junio de 2024 el Ayuntamiento de Orihuela oficializó el final de las obras de rehabilitación de las Norias Gemelas Moquita y Pando, situadas en el azud de Las Norias del antiguo meandro donde el río Segura entra en la provincia de Alicante. Lo hizo con una foto de familia en la que posaron PP, Vox, el Juzgado de Aguas de Orihuela, Cambiemos y la Asociación de Vecinos que empujó durante años para hacer posible esa rehabilitación.

El municipio invirtió 439.000 euros en la obra adjudicada a Doalco, incluyendo una partida de más de 70.000 euros por sobrecostes. Pero uno de los principales objetivos que los vecinos buscaban con la actuación para difundir la cultura del regadío tradicional, que las históricas norias volvieran a girar recuperando su movimiento original, no se cumplió. Las norias continúan sin rodar para elevar el agua a los huertos de los heredamientos de Moquita y Pando. Ni siquiera de manera testimonial.

Únicas y desprotegidas

De la importancia de las norias y su azud da cuenta que las obras de defensa contra inundaciones de los años 90 preservaron este meandro del río, que además está protegido en el catálogo de zonas húmedas, para que pudieran seguir ejerciendo la función que han realizado durante siglos: captar el agua para que las acequias Molina y Alquibla puedan regar una parte muy importante de la margen derecha de la huerta tradicional. Y para seguir alimentando dos huertas más, aunque menores, igual de importantes, las de Moquita en la margen derecha y la de Pando en la izquierda.

Un contrato raro

Que las norias no cumplan su función fundamental de girar con la fuerza del agua no impide, sin embargo, que el Ayuntamiento acabe de justificar otro contrato para «poner en valor» el propio paraje de las Norias Gemelas con un gasto de 45.149 euros para la adecuación de un camino de acceso.

El proyecto, adjudicado ya a CHM, escogida entre media docena de ofertas, resulta polémico en su concepto. Se trata de "reasfaltar", dice el proyecto, un camino de tierra que dicurre paralelo al brazal del cauce viejo río por su margen derecha y que conecta las norias con la mota del cauce nuevo del Segura, aguas abajo. El objetivo es mejorar el acceso peatonal y "al tráfico rodado" de las Norias. El prespuesto contempla señalización vertical y horizontal.

Arreglado o no, el uso de los 365 metros que se especifican en el proyecto es limitado porque en este espacio no está autorizada la circulación de vehículos. Esta intervención no va a facilitar que nadie llegue a las Norias desde la mota del río en coche. Solo puede ser empleada por el personal de la Confederación Hidrográfica y los agricultores, además de ciclistas o peatones. Ni tan siquiera puede dar servicio al carril de los Martínez. No hay más cruces con otros caminos de la huerta en esos 365 metros.

Azud y Norias Gemelas en el rincón de Las Norias, junto al río Segura en Orihuela / D. Pamies

En el Barrio de Las Norias y Desamparados no acaban de entender el objetivo de estas obras, más allá de adjudicarlas. Su única aportación extra a la propia difusión patrimonial de las norias es la retirada de escombros y la ubicación de un banco y dos moreras sobre una explanada de 60 metros cuadrados en el entorno de las norias al que se dedican 2.860 euros del total del presupuesto.

En amarillo trazado de 365 metros lineales junto al brazal del río viejo que se quiere asfaltar entre las Norias y la mota del cauce nuevo / Memoria del Proyecto

Cesión a 30 años

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Ayuntamiento, presidido entonces por Emilio Bascuñana, firmaron en noviembre de 2017 un convenio por el que el organismo de gestión secular del regadío de Orihuela cedía por 30 años al municipio estas norias, únicas por su disposición doble, que siguen sin ser reconocidas como BIC. Lo que significa que la responsabilidad de que giren sería del Ayuntamiento. Fuentes del Juzgado de Aguas sostienen que no llega suficiente agua al azud para mover estos artilugios centenarios. Los heredamientos de Moquita y Pando , receptores del agua de las tomas de las norias, recurrieron hace años a su extracción con motores. Mientras los vecinos cuestionan una rehabilitación que no les devuelve el movimiento.