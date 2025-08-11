El Ayuntamiento de Torrevieja adjudica el préstamo de 32 millones para inversiones de este año

El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado a Eurocaja Rural la concertación de un préstamo a largo plazo por un importe total de 32.670.566 euros, destinado a financiar las inversiones estratégicas recogidas en el presupuesto municipal de 2025.

La Generalitat Valenciana, a través de la dirección general de Administración Local, ha autorizado la operación tras confirmar que, de conformidad con la documentación remitida, el ahorro neto del Ayuntamiento es positivo y el índice de endeudamiento se sitúa por debajo del límite del 75% de los ingresos corrientes liquidados en 2024. La autorización se otorga para el actual ejercicio económico y conforme a las condiciones aprobadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

La operación tendrá una duración de 12 años, con 2 años de carencia inicial, y funcionará durante este primer periodo como una disposición gradual, adaptándose a las necesidades de tesorería, según ha anunciado en un comunicado el equipo de gobierno del PP. Durante la carencia solo se devengarán intereses por las cantidades dispuestas.

En la licitación se recibieron siete ofertas procedentes de cuatro entidades financieras:

-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

-Banco Sabadell S.A.

-Caja Rural Central S.C.C.

-Eurocaja Rural S.C.C.

Las propuestas incluyeron ofertas a tipo variable referenciado al Euríbor a 12 meses y a tipo fijo. Tras la valoración técnica y económica, la oferta mejor puntuada ha sido la de Eurocaja Rural S.C.C., a tipo fijo del 2,47%, lo que supone "un coste muy por debajo del máximo permitido por la normativa, garantizando así un endeudamiento responsable y eficiente para el municipio".

"Excelente situación"

El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, destacó que “la respuesta del sector financiero confirma la excelente situación económica del Ayuntamiento de Torrevieja, que nos permite acceder a financiación en condiciones muy ventajosas. Este préstamo nos permitirá ejecutar un ambicioso programa de inversiones sin comprometer nuestra estabilidad presupuestaria”. Entre las actuaciones que se financiarán con este préstamo figuran la inversión en reposición de infraestructuras y asfaltado por 5 millones de euros; la obras de reordenación de zonas adyacentes del Puerto, con 4,9; la remodelación de las Eras de la Sal, con 2,3 y la repavimentación y reparación del Dique de Levante por 2,4.

También figuran las obras de remodelación del edificio de La Plasa con 4,5 millones, el proyecto del paseo de la playa de Los Locos, con un millón y el Centro de Alzheimer con 1,3. De todas las inversiones previstas estas dos últimas son las que más retraso suman. El paseo de Los Locos está en proceso de aprobación definitiva del proyecto y el centro de Alzheimer no cuenta todavía con proyecto redactado. El resto de inversiones están en proceso de licitación, adjudicadas o en marcha.

Mejoras en la ciudad

Paredes subrayó que desde el Ayuntamiento se invierte en mejorar la ciudad, generar empleo y dinamizar la economía local, demostrando que la gestión responsable y la estabilidad financiera son la base para poder transformar nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento recurre a este préstamo para inversiones al no poder emplear los remanentes de tesorería para financiar inversiones, como había hecho en ejercicios anteriores gracias a la suspensión de las reglas fiscales del Gobierno de España, que se recuperaron en 2023. De hecho, podría amortizar buena parte de este mismo préstamo como la liquidación del presupuesto de 2025 en 2026 con esos remanentes, derivados de la falta de ejecución del propio presupuesto municipal.

El municipio está sometido a un plan económico financiero porque lleva varios años realizando inversiones que superan su nivel de ingresos reales lo que ha obligado al Ayuntamiento a someterse a un plan económico financiero. Aunque la deuda con los bancos es reducida y ese saldo se reequilibra con los remanentes de tesorería, que se destinan a pagar a proveedores y saldar la deuda de préstamos.