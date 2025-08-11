Orihuela adjudica por 14,1 millones el contrato de monitores, mantenimiento y limpieza de instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Orihuela ha propuesto la adjudicación de los tres lotes del contrato de actividades, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales por 14,1 millones de euros. Los dos primeros lotes los ha ganado la empresa sevillana Aossa y el tercero en la mercantil Serveo Servicios. Ambas son sociedades especializadas en la prestación de servicios deportivos con contratos en toda España. El importe corresponde a una prestación por tres años, hasta julio de 2028. Aunque podrá prorrogarse por otros dos.

Si no se producen recursos a la adjudicación el contrato se formalizará definitivamente en las próximas semanas y la administración local resolverá uno de sus quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación, lastrado por el cese de la actividad de la anterior empresa al presentar concurso de acreedores, lo que obligó a improvisar un contrato de urgencia. Además, con la finalización de este expediente se iniciar uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato del alcalde Pepe Vegara.

Exterior del edificio del Palacio del Agua / TONY SEVILLA

Lotes

El contrato estaba dividido en el tres lotes. El primero ha sido adjudicado a la empresa sevillana Asistencia Organización y Servicios SA (Aossa), por 7,8 millones de euros con el objetivo de dotar de personal de gestión, técnicos, monitores deportivos, y socorristas. Personal destinado a la implantación, desarrollo, tramitación administrativa y técnica, atención a los usuarios, coordinación, ejecución y evaluación de cada uno de los programas, escuelas deportivas y actividades que componen la oferta deportiva municipal.

El segundo lote es el servicio de mantenimiento de la red de instalaciones deportivas municipales, ha sido contratado por 2,2 millones y que ha sido adjudicado a la misma empresa Aossa. Mientras que el tercer lote dedicado a los servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza de las instalaciones y espacios deportivos del municipio ha sido adjudicado a la firma Serveo Servicios. Son otros 3,8 millones de euros.

Vista aérea del campo municipal de Los Arcos, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Instalaciones

El contrato abarca el mantenimiento, limpieza y gestión de las instalaciones en Orihuela ciudad del Palacio del Agua, el campo municipal de Los Arcos, el Pabellón Municipal Bernardo Ruiz, polideportivo del Palmeral y Las Espeñetas y en las pedanías los polideportivos de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, Desamparados, Torremendo. Además del Centro Municipal Deportivo de Playas de Orihuela (Orihuela Costa).

Se trata de una serie de servicios de los que disfruta una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, Orihuela Costa y pedanías. La mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.

Instalaciones deportivas de Orihuela Costa en una imagen de archivo / D. Pamies

Polémica

Clecuali, la empresa que prestaba el servicio en 2017 y que en 2024 ya no tenía contrato con el Ayuntamiento presentó concurso de acreedores en 2024 y anunció el cese de su prestación con una precaria situación financiera, lo que derivó en impagos de las nóminas de los 130 trabajadores.

Pero la empresa denunció que esa situación fue sobrevenida porque el municipio dejó de abonar las certificaciones pese a que la propia administración consideraba el servicio como esencial. Clequali presentó una demanda contra el Consistorio que se mantiene en los juzgados.

Lo hizo en noviembre de 2024 por un periodo de nueve meses. Subrogó al personal, antes de licitar el que acaba de resolver, a través de un concurso público, por lo que todo parece indicar que la puesta en marcha del nuevo llegará antes de que se agote el actual "contrato puente".

La prestación ha salido adelante desde el área de Contratación que encabeza Mónica Pastor, con el apoyo del edil de Deportes, Víctor Sigüenza.