ROJALES
La Policía Nacional halla 212 plantas de marihuana al desmantelar un taller clandestino de coches en Rojales
La intervención, con un detenido, se produjo después de la advertencia de la Policía Local sobre el trasiego en torno a una finca abandonada
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Rojales, a un varón, de 49 años de edad, por un delito contra la salud pública. El detenido era el arrendatario de una finca que era utilizada como taller y desguace de vehículos clandestino y en la que se ocultaba una plantación de marihuana.
A través de Policía Local de Rojales, se puso en conocimiento de Policía Nacional una posible actividad ilegal en una finca abandonada y en la cual se había observado un trasiego de entradas y salidas de vehículos en su interior.
Los agentes de Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para comprobar la veracidad de los hechos. Observaron que en las instalaciones se encontraban un gran número de vehículos desmontados "lo cual daba apariencia de tratarse de un taller o desguace clandestino", según la nota informativa de la Policía Nacional sobre esta intervención.
Los investigadores junto con agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana (policía autonómica) acudieron al lugar para realizar una inspección de lo que pudiera ser un taller mecánico que se encontraba operando de forma clandestina.
Olor a marihuana
Durante la inspección los agentes comenzaron a percibir un olor a marihuana desde un patio interior, donde hallaron un gran número de plantas de marihuana.
Ante la posibilidad de que en esas instalaciones se estuviese llevando a cabo un cultivo “indoor” de plantas de marihuana, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, la cual autorizó el registro y la intervención de las sustancias estupefacientes.
Registro
Tras el registro, los agentes intervinieron un total de 212 plantas de marihuana y llevaron a cabo la detención de un varón por un delito contra la salud pública. Era una persona que tenía las instalaciones arrendadas.
En relación a la actividad irregular que se estaba llevando a cabo en dicha finca, los agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana llevaron a cabo la correspondiente acta-denuncia de inspección.
