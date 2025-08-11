ORIHUELA
Sale a licitación el Mercado Medieval de Orihuela con más anticipación y sin coste para el municipio
Ya tiene fecha: se celebrará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026 y la empresa asume la financiación de organización valorada en 118.000 euros
El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado la licitación para la organización del Mercado Medieval 2026, que se celebrará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero.
El contrato, de carácter administrativo especial por procedimiento abierto, no supondrá gasto alguno para las arcas municipales, ya que la empresa adjudicataria asumirá íntegramente todos los costes que conlleva su celebración, además de aportar un canon al municipio.
Anticipación
Por primera vez, esta licitación se lanza con una amplia antelación, lo que permitirá a las empresas interesadas preparar sus ofertas con más tiempo y garantizar una mejor planificación del evento. En esta licitación, el Ayuntamiento no asume gasto alguno, ya que se trata de un contrato con canon, en el que la empresa adjudicataria paga por la explotación del evento y asume todos los costes de organización.
Coste
Según el estudio económico que acompaña al expediente, el coste estimado de la celebración asciende a 118.096 euros y que asume la empresa adjudicataria, mientras que los ingresos mínimos previstos alcanzan los 133.100 euros. Además, la empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un canon mínimo de 2.284 euros por la ocupación de dominio público, que será licitado al alza y constituirá uno de los criterios de adjudicación. Es decir, la empresa que más aporte mayor puntuación obtendrá en ese criterio.
Uno de los más grandes
El Mercado Medieval de Orihuela es uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural y festivo del municipio, atrayendo cada año a miles de visitantes y contribuyendo a dinamizar la actividad comercial y turística del municipio. El Mercado Medieval tiene como escenario el centro del casco histórico desde la plaza de Santiago a Santo Domingo y cuenta con la participación del colectivo festero en su pregón de apertura y en los puestos. Con este modelo de gestión, el Consistorio garantiza la calidad y continuidad del evento, con prórroga 2027 y 2028, sin que suponga gasto para el presupuesto municipal.
