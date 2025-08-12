Eclipse solar total: dónde ver el fenómeno que no se repetía desde hacía más de 100 años

Solo unas zonas determinadas de España podrán apreciarlo con garantías: también cruzará una zona despoblada de Groenlandia, una zona al oeste de Islandia y una pequeña parte de Portugal. Falta justo un año para un eclipse de sol total que convertirá el atardecer en la noche, un fenómeno único que no se repetía desde hace más de cien años. Muchos están ya reservando los mejores sitios para presenciar este fenómeno, tal y como ha contado este periódico. Tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y ya hay mapas y eventos organizados en la provincia de cara al gran día.

Lo cierto es que el eclipse solar total pasará al "ras" de la provincia, y si bien se podrá apreciar en todo el territorio, los puntos donde la tarde se volverá más oscura estarán muy cerca de la provincia: València pero aún con más intensidad, Castelló; Palma también se verá a oscuras durante unos minutos. Quien quiera desplazarse en coche para poder verlo o hasta incluso aprovechar para hacer un "viaje lunar", el eclipse afectará también a parte de Aragón, especialmente a Teruel y parte de Zaragoza, Cuenca y Guadalajara y, en la meseta, Castilla y León se verá a oscuras (especialmente Soria, Burgos, Palencia y León, aunque en Valladolid y Segovia también podrá observarse). En el norte, Asturias y Galicia también vivirán con plenitud este el fenómeno. Como se observa en el siguiente mapa compartido por Astronomía Rivas, los lugares donde observarlo serán muchos en la península, solo hace falta escoger desde qué municipio ser testigo de este evento histórico:

Calendario de eventos astronómicos

En la Vega Baja, la plataforma de divulgación meteorológica de Torrevieja 'Proyecto Mastral' ha impulsado una serie de iniciativas de cara a este gran eclipse solar total, eventos que servirán para divulgar y promover el conocimiento científico en la provincia de Alicante.

El 7 de septiembre 'Proyecto Mastral' ha organizado un evento de observación con telescopios del eclipse total de luna en la PLaza del Embarcadero de la Mata. El 4 de octubre se unirán a la Noche Internacional de Observación de la Luna en el Parque Natural.

Tal y como han comunicado a través de sus redes sociales, Proyecto Mastral organiza cada mes actividades públicas y para centros educativos de observación del sol y la luna en el Parque Natural de La Mata.