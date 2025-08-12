La Generalitat deja sin ascensor desde hace un mes a una promoción de viviendas sociales en Orihuela

Sin ascensor desde hace un mes. "Esto es inhumano. Están atentando contra el derecho de las personas vulnerables. Ya no sabemos qué hacer, ni a dónde acudir", explican a INFORMACIÓN, Mari Carmen Palomo y Déborah González, vecinas de la promoción de viviendas sociales de la Generalitat situadas en la calle Otelo, en Orihuela Costa. Están desesperadas.

El inmueble que aloja a 34 familias en alquiler social cuenta con dos ascensores. Uno se estropeó hace cuatro meses. Y el pasado 14 de julio se quedaron sin el otro.

Desde ese día contactan a diario con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), organismo dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana que se encarga de la gestión de la oferta de viviendas en alquiler social y el mantenimiento de espacios comunes.

Los beneficiarios de las viviendas no pueden contratar su propia administración de fincas. Todo tiene que pasar por la supervisión de la Generalitat, que decide dónde se actúa y qué empresas realizan los trabajos. La gestión de cualquier actuación, sin embargo, es muy lenta, y además depende de un presupuesto público, aunque los residentes pagan una cuota mensual de comunidad.

Avisos

Los técnicos de la EVha aseguraron que ya habían advertido a la empresa para que acudiera a arreglar al menos uno de los elevadores estropeados. Pero ante la falta de respuesta, ha delegado en los propios vecinos para que sean los que directamente llamen a la empresa de ascensores Embarba. Es lo que llevan haciendo desde hace semanas. La mercantil asegura que "ha tomado nota", sin aparecer por el residencial. Es agosto.

"Los números de teléfono de la empresa de ascensores o no me los cogen o me dan apagados. También hemos enviado correos electrónicos", explica Mari Carmen Palomo, madre de Laura, una joven de 17 años con una enfermedad rara, parálisis cerebral y un 95 % de discapacidad.

Después de un mes de permanecer en su casa sin que Laura pueda salir, Mari Carmen y su marido decidieron que ya era suficiente. El martes se emplearon a fondo con la silla de ruedas, imprescindible para la movilidad de su hija, y a pulso bajaron y subieron los dos pisos para que le diera un poco el aire. No les quedó más remedio.

La familia ha presentado una queja al Defensor del Pueblo y a corto plazo teme que los ascensores no estén arreglados para el arranque del curso. De momento, Laura no ha podido asistir a terapia en la piscina durante buena parte del verano. Para ella la piscina y la calle no es una opción, es una necesidad.

Estas situaciones en las que subir y bajar escaleras es el principal obstáculo para salir a la calle también las sufren vecinos que por su edad tienen reducida su movilidad o muchas parejas con niños de corta edad, remarca Déborah.

Desfavorable

La EVha solucionó en parte el problema para arreglar uno de los ascensores en el que la caja inferior de la cabina estaba inundada. Ahora falta que la empresa de ascensores reponga la maquinaria inutilizada por el agua. La avería del otro elevador es todo un misterio. Figura una pegatina roja que advierte que la inspección realizada es desfavorable. Lleva tanto tiempo cerrado que una vecina le ha puesto y ha repintado la puerta.

Este diario intentó este miércoles en reiteradas ocasiones vía telefónica y por correo electrónico conocer la valoración de la EVha sobre esta denuncia pública sin recibir respuesta. Tampoco recibió respuesta de la empresa de ascensores a las preguntas de este medio.

Entre urbanizaciones turísticas

Estas viviendas de promoción oficial se construyeron hace unos 15 años. La Administración autonómica tardó casi diez en asignar residentes. Se sitúan el corazón turístico residencial de Orihuela -el campo de golf de Villamartín está a dos calles -, pero ese carácter turístico no ha impedido que la demanda de estas casas sea muy importante.

Los arrendamientos son por 300 euros al mes con una comunidad de 50 mensuales. Al margen de la falta de atención de la administración a los problemas de las zonas comunes, los pisos presentan muy buenas condiciones y las familias se mantienen en el edificio, en estrecha relación, desde hace muchos años rodeadas de promociones a unos precios de alquiler inalcanzables para ellos.