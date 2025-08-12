ORIHUELA
La Generalitat deja sin ascensor desde hace un mes a una promoción de viviendas sociales en Orihuela
Entre los residentes hay una joven con un 95 % de discapacidad a la que sus padres bajan a pulso por las escaleras
Sin ascensor desde hace un mes. "Esto es inhumano. Están atentando contra el derecho de las personas vulnerables. Ya no sabemos qué hacer, ni a dónde acudir", explican a INFORMACIÓN, Mari Carmen Palomo y Déborah González, vecinas de la promoción de viviendas sociales de la Generalitat situadas en la calle Otelo, en Orihuela Costa. Están desesperadas.
El inmueble que aloja a 34 familias en alquiler social cuenta con dos ascensores. Uno se estropeó hace cuatro meses. Y el pasado 14 de julio se quedaron sin el otro.
Desde ese día contactan a diario con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), organismo dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana que se encarga de la gestión de la oferta de viviendas en alquiler social y el mantenimiento de espacios comunes.
Los beneficiarios de las viviendas no pueden contratar su propia administración de fincas. Todo tiene que pasar por la supervisión de la Generalitat, que decide dónde se actúa y qué empresas realizan los trabajos. La gestión de cualquier actuación, sin embargo, es muy lenta, y además depende de un presupuesto público, aunque los residentes pagan una cuota mensual de comunidad.
Avisos
Los técnicos de la EVha aseguraron que ya habían advertido a la empresa para que acudiera a arreglar al menos uno de los elevadores estropeados. Pero ante la falta de respuesta, ha delegado en los propios vecinos para que sean los que directamente llamen a la empresa de ascensores Embarba. Es lo que llevan haciendo desde hace semanas. La mercantil asegura que "ha tomado nota", sin aparecer por el residencial. Es agosto.
"Los números de teléfono de la empresa de ascensores o no me los cogen o me dan apagados. También hemos enviado correos electrónicos", explica Mari Carmen Palomo, madre de Laura, una joven de 17 años con una enfermedad rara, parálisis cerebral y un 95 % de discapacidad.
Después de un mes de permanecer en su casa sin que Laura pueda salir, Mari Carmen y su marido decidieron que ya era suficiente. El martes se emplearon a fondo con la silla de ruedas, imprescindible para la movilidad de su hija, y a pulso bajaron y subieron los dos pisos para que le diera un poco el aire. No les quedó más remedio.
La familia ha presentado una queja al Defensor del Pueblo y a corto plazo teme que los ascensores no estén arreglados para el arranque del curso. De momento, Laura no ha podido asistir a terapia en la piscina durante buena parte del verano. Para ella la piscina y la calle no es una opción, es una necesidad.
Estas situaciones en las que subir y bajar escaleras es el principal obstáculo para salir a la calle también las sufren vecinos que por su edad tienen reducida su movilidad o muchas parejas con niños de corta edad, remarca Déborah.
Desfavorable
La EVha solucionó en parte el problema para arreglar uno de los ascensores en el que la caja inferior de la cabina estaba inundada. Ahora falta que la empresa de ascensores reponga la maquinaria inutilizada por el agua. La avería del otro elevador es todo un misterio. Figura una pegatina roja que advierte que la inspección realizada es desfavorable. Lleva tanto tiempo cerrado que una vecina le ha puesto y ha repintado la puerta.
Este diario intentó este miércoles en reiteradas ocasiones vía telefónica y por correo electrónico conocer la valoración de la EVha sobre esta denuncia pública sin recibir respuesta. Tampoco recibió respuesta de la empresa de ascensores a las preguntas de este medio.
Entre urbanizaciones turísticas
Estas viviendas de promoción oficial se construyeron hace unos 15 años. La Administración autonómica tardó casi diez en asignar residentes. Se sitúan el corazón turístico residencial de Orihuela -el campo de golf de Villamartín está a dos calles -, pero ese carácter turístico no ha impedido que la demanda de estas casas sea muy importante.
Los arrendamientos son por 300 euros al mes con una comunidad de 50 mensuales. Al margen de la falta de atención de la administración a los problemas de las zonas comunes, los pisos presentan muy buenas condiciones y las familias se mantienen en el edificio, en estrecha relación, desde hace muchos años rodeadas de promociones a unos precios de alquiler inalcanzables para ellos.
Antes y ahora, una gestión de los problemas diarios al ritmo desesperante de la administración
Los beneficiarios de las viviendas públicas de la EVha sufren desde hace años la falta de respuesta rápida de la Generalitat a los problemas de uso que se presentan en sus comunidades. La EVha no permite que sean los propios beneficiarios de los alquileres sociales los que resuelvan estas intervenciones domésticas de forma directa, caso del mantenimiento de jardines, reparación de puertas, de los accesos o de los arreglos de zonas comunes. Solo se responde de forma inmediata con incidencias muy graves como el corte de agua o la rotura de los colectores de saneamiento.
El problema que denuncian las familias en Orihuela Costa también se produce en promociones de las mismas características en Pilar de Horadada. Las pasadas Navidades una de ellas se quedó sin bombeo de agua y tuvo que intervenir el Ayuntamiento para resolver de urgencia el problema. En Torrevieja, los vecinos de otra de estas promociones estuvieron meses a la espera de que se podaran los árboles.
Los desperfectos tardan mucho en resolverse. La Generalitat cambió hace aproximadamente hace un año de empresa de mantenimiento, algo que se ha dejado notar en los residenciales. Cuenta con una sede en Alicante, pero solo permite comunicaciones por correo electrónico y evita las telefónicas. Antes tenía delegados que se desplazaban a los municipios para abordar sobre el terreno los problemas que se planteaban. Esa comunicación desapareció.
Los residentes de alguna de estas promociones, como es el caso de la de Torrevieja, se han planteado constituirse como Asociación Vecinal para que la Evha responda a sus reclamaciones e intentar asumir todas esas gestiones ante la lentitud de la administración.
