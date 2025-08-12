El Ayuntamiento de Orihuela aplaza la reapertura del paseo de Aguamarina a la espera de auxilio judicial

El Ayuntamiento de Orihuela culminó este miércoles el proceso de expropiación del tramo del paseo marítimo de Cabo Roig que conecta la calle Levante, en la urbanización Cabo Roig, con el parque de calistenia de Aguamarina, convirtiéndose oficialmente en titular de pleno derecho de estos terrenos tras la firma del acta de ocupación.

En realidad ha cerrado "el papeleo" porque la reapertura de la senda sobre el terreno en primera línea deberá esperar un poco más: queda a expensas de que un juzgado respalde la petición de auxilio municipal para llevarla a cabo. Los muros y las puertas que cierran el paso en ambos extremos del camino desde diciembre de 2021 siguen en pie.

La rúbrica del acta de ocupación se realizó este miércoles a primera hora en la sede municipal del Ayuntamiento en Orihuela Costa. Al acto no acudieron representantes de la comunidad de propietarios de Bellavista, "anterior titular del suelo", remarca el municipio.

Rodeo

El cierre de este paso litoral es una asignatura pendiente de la administración local no solo porque prohíbe el disfrute de la primera línea de costa, que la legislación aclara que es de dominio público. También porque provoca un problema de movilidad peatonal muy importante. El rodeo que los residentes deben realizar entre ambos puntos es de más de quince minutos a pie. Y docenas de ciudadanos emplean a diario el paseo marítimo.

Agentes en uno de los accesos cerrados a los peatones en Orihuela Costa / D. Pamies

Máxima prudencia y responsabilidad

Posteriormente, ya en el emplazamiento, y "ante la negativa de la comunidad a facilitar el acceso" el Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias y como nuevo propietario del terreno, "ha optado por actuar con la máxima prudencia y responsabilidad, solicitando auxilio judicial para que la apertura se lleve a cabo con todas las garantías legales y en un entorno de absoluta seguridad para todas las partes", según ha señalado en un comunicado.

No era esa la previsión inicial del Ayuntamiento. El municipio había movilizado desde primera hora a seis agentes de la Policía Local. También acudieron cuatro de la Guardia Civil para hacer valer la autoridad municipal a la hora de ocupar el suelo. Además, se personaron el concejal de Patrimonio y Urbanismo, Matías Ruiz (PP) y el edil de la Costa, Manuel Mestre, entre otros cargos públicos del Ayuntamiento oriolano, funcionarios y asesoría jurídica.

La senda cuando estaba abierta, antes de 2021 / Tony Sevilla

No es habitual en espacios abiertos

Fuentes jurídicas indicaron que el auxilio judicial en estos casos se solicita para viviendas y locales privados y que la ocupación del suelo, una vez abonado el precio fijado por el tribunal, se puede llevar a cabo sin problemas cuando es un espacio abierto, del que no hay que desalojar a nadie y pese al rechazo de los antiguos propietarios.

Este tramo lleva cerrado desde diciembre de 2021, cuando una sentencia judicial reconoció su carácter privado. En 2013 la comunidad construyó un muro que bloqueó el paso. Entre 2015 y 2021 se reabrió por decisión municipal. El entonces concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ordenó esa reapertura al considerar que los muros de cierre se habían construido sin licencia y suponían una infracción urbanística no legalizable a demoler. La sentencia dio la razón a los vecinos porque la decisión municipal incumplió, a su vez, plazos y procedimientos administrativos y carecía de la titularidad del suelo.

Expediente en 2021

En ese mismo momento de diciembre de 2021, el Ayuntamiento inició el expediente de expropiación, que se prolongó por diferencias en la valoración económica: 9.113 euros según el Ayuntamiento, frente a la reclamación de la propiedad de 3 millones. El terreno expropiado apenas es de unos sesenta metros lineales.

El caso se resolvió en el Jurado Provincial de Expropiación, que fijó un justiprecio de 26.180 euros en abril de 2025.

El 11 de julio la comunidad rechaza el talón que fue consignado en la Caja General de Depósitos por el Ayuntamiento a principios de este mes.

Imagen de archivo de la senda, que estuvo abierta entre 2015 y 2021 / Tony Sevilla

Mantenerse firme

"El Ayuntamiento se mantiene firme en la recuperación de este paseo y la actuación se realizará siempre conforme a la ley, garantizando tanto la protección de los vecinos como la defensa del interés general", según las mismas fuentes.

Una vez reabierto -cuando el Ayuntamiento logre el auxilio judicial- existe una partida consignada de otros 60.000 euros para remodelar la senda para el uso público y garantizar, al mismo tiempo, la privacidad de los residentes de la zona. El camino no es como el resto del paseo de la zona. Es bastante más estrecho, encaramado al acantilado medio del litoral.