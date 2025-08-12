Siete detenidos por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo

La Guardia Civil ha detenido en las provincias de Murcia, Castellón y Alicante a siete hombres acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa por propinaron una brutal paliza a un joven de 18 años en La Murada (Orihuela), el cual fue víctima colateral de un ajuste de cuentas a dos amigos que estaban con él, los cuales pudieron huir, según fuentes cercanas al caso. Ocurrió el pasado mes de octubre de 2024 y le provocaron lesiones muy graves. El joven se encuentra desde entonces ingresado en estado vegetativo y se mantiene con vida al recibir asistencia mecánica en el centro hospitalario.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que ha decretado el ingreso en prisión de dos de los autores, un hombre español de 39 años y un hombre argelino de 31, y la libertad con cargos para los otros cinco.

Agresión múltiple

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí inició la investigación el 29 de octubre de 2024, a raíz de una agresión múltiple que tuvo lugar la noche anterior. La víctima recibió una brutal paliza a manos de varias personas que se dieron a la fuga.

La noche en la que ocurrieron los hechos, el 28 de octubre, tres amigos se encontraban en un parque de la pedanía de La Murada cuando un grupo de personas los abordaron para agredirles sin más preámbulo.

De los tres jóvenes que se encontraban en el parque, dos consiguieron escapar, pero el tercero no, recibiendo una paliza por el grupo que, posteriormente, huyó del lugar en coche.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó un hematoma cerebral por el que, desde entonces, tiene secuelas muy graves y su vida corre peligro.

Puesta a disposición de los detenidos acusados de tentativa de homicidio por parte de la Guardia Civil / Guardia Civil

Investigación compleja

Los agentes de Policía Judicial iniciaron las indagaciones para localizar a los autores. El desarrollo de la operación fue, según la Guardia Civil, "muy complejo, por tratarse de un grupo muy numeroso", del que no existían datos iniciales de ningún tipo que permitieran localizarlos, así que los investigadores comenzaron a recabar declaraciones en el entorno.

En un momento dado, averiguaron una de las matrículas de los coches en los que viajaban los agresores, que fue alquilado por uno de ellos momentos antes de cometer el delito con la única finalidad de desplazarse hasta la Murada el día de los hechos, probablemente tratando de eludir ser descubiertos.

Traslado de uno de los detenidos por la Guardia Civil por la brutal paliza en La Murada / Guardia Civil

Sin mediar palabra

Los agentes continuaron varios meses con una intensa investigación, concluyendo que se trataba de siete autores, residentes en Murcia, que se habían desplazado en dos vehículos hasta el parque en el que se encontraban los tres amigos. Sin mediar palabra, cinco personas se bajaron de los dos vehículos, permaneciendo en el interior los dos conductores, mientras que los otros cinco propinaron una brutal paliza a uno de los tres jóvenes que se encontraban en el parque, al que no le dio tiempo a escapar. Tras dejarlo tirado inconsciente en el suelo, los autores emprendieron la huida en los dos vehículos.

Una vez que los investigadores consiguieron identificar a todos los agresores y localizar el otro vehículo implicado, los días 22, 23 y 29 de julio de 2025, procedieron a efectuar las detenciones de cinco de ellos en Murcia; uno en Burriana (Castellón); y, el último, en Almoradí. Se trata de siete varones de entre 26 y 42 años, los cuales han sido imputados por un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves.