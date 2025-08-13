Los bomberos sofocan un incendio en una lavandería de Torrevieja

Los bomberos de Torrevieja, con el apoyo de la Policía Local, han evitado que las llamas se extendieran en un incendio declarado en una lavandería de la calle Moncayo, en el barrio de Los Altos, al sur del casco urbano torrevejense.

Bolsas

El incendio se declaró pasadas las ocho de este miércoles en un local de planta baja situado en el número 3 de la calle Moncayo, en la nave de locales del centro comercial "Los Altos".

Según la información facilitada por el Consorcio de Bomberos la Policía Local localizó al propietario. Este facilitó la apertura y acceso al establecimiento.

Coordinación

"Gracias a una rápida y coordinada intervención, se localiza el foco del incendio en una estantería situada en una esquina del local, impidiendo así la propagación del fuego a la maquinaria y a las numerosas bolsas de ropa", según han destacado las mismas fuentes del Consorcio Provincial.

La totalidad de los efectivos disponibles del parque de bomberos de Torrevieja se desplazó al lugar del incendio con seis bomberos y la intervención se dio por concluida pasadas las nueve y cuarto de la mañana.