The Champions Burguer llega a Torrevieja desde el 20 de agosto y se queda 19 días

Torrevieja se incorpora este año, por primera vez, a la ruta de The Champions Burger, "el mayor festival gastronómico del país" de su categoría -las hamburguesas-, en palabras del Ayuntamiento de Torrevieja para anunciar el festival, que llegará a la ciudad después de permanecer en Benidorm durante buena parte de este verano.

Este encuentro, subido a la ola de la moda de las hamburguesas gourmet, en todas sus variantes, sigue "batiendo récords y prevé visitar ya más de 50 ciudades en esta edición debido al éxito que está recibiendo del público este verano", según el anuncio promocional del evento.

Del 20 de agosto al 7 de septiembre, Torrevieja "se llenará del aroma de las brasas con la llegada de cerca de 20 food trucks que encenderán sus planchas" para competir por el título de “Mejor hamburguesa de España”.

Parque Antonio Soria

El parque Antonio Soria será el punto de encuentro para "los amantes de las hamburguesas gourmet", en una edición novedades. Entre ellas, destaca el pórtico luminoso con neones, "inspirado en las míticas carreteras americanas" que se encenderá el día de la inauguración para dar paso a un espacio donde se "fusionan gastronomía y buen ambiente".

José Morales, director de The Champions Burger, ha destacado la importancia de esta nueva parada: “A lo largo del año estamos recorriendo diferentes puntos de la provincia de Alicante, y teníamos especial ilusión por traer el evento a Torrevieja. Es una localidad con una energía muy especial, con un ambiente turístico único y un público muy diverso. Estamos seguros de que viviremos grandes momentos”.

Veinte ciudades

El nivel de la competición ha ido en aumento tras pasar por 20 ciudades, y Torrevieja se suma en un momento destacado. "Las propuestas son únicas, desarrolladas en exclusiva para este certamen, lo que ha elevado tanto la calidad como la exigencia de chefs y del público asistente", según el organizador.

Los visitantes podrán degustar burgers que apuestan, dice la nota de prensa municipal, "por una fusión entre tradición e innovación", con carnes de origen certificado, panes artesanos y combinaciones sorprendentes. También habrá recetas más rompedoras que amplían la propuesta y refuerzan la identidad creativa del festival.

El recinto acogerá un espacio reservado para los restaurantes de los principales creadores de contenido gastronómico: Moflete, del conocido youtuber Joe Burger, y The Ox, del influencer Pablo Cabezali. También estará presente Gottan Grill, actual campeón de España y de Europa.

El público decide cuál es la mejor hamburguesa de España

En The Champions Burger, "el protagonismo lo tiene el público", según sus promotores. El sistema de votación es muy sencillo: tras probar cada burger, los visitantes escanean el código QR del ticket de compra y valoran el pan, la carne, los ingredientes, la presentación y la originalidad.

Entre los participantes en esta parada se encuentran: Street Food Burger, Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nola Smoke, Rico, El Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal, K-chopo, Circo, Jisma, Gula y Madison.

Para completar la experiencia gastronómica también estarán presentes los food trucks de Cheeck’s (pollo frito) e Ybarra (patatas fritas), así como dos opciones dulces: Ioan (dónuts artesanos) y Seixis (tartas de queso).

LA CIUDAD ABIERTA El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, mantuvo que “eventos como este refuerzan la imagen de Torrevieja como ciudad abierta, dinámica y con una oferta de ocio y gastronomía de primer nivel. Atraer a un evento de esta magnitud supone un impulso económico y turístico muy importante, y confirma que nuestra ciudad es capaz de acoger grandes citas que generan actividad y prestigio”. Por su parte, el concejal de Patrimonio y Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes, ha destacado que “esta cita no solo nos sitúa en el mapa gastronómico nacional, sino que también ofrece a nuestros jóvenes y vecinos la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, con propuestas creativas y de gran calidad que fusionan tradición e innovación. Apostamos por actividades que llenan de vida la ciudad, diversifican nuestra oferta y dinamizan el tejido económico y social”.

Récord de participación

La ruta ha recorrido ciudades como Córdoba, Madrid, Barcelona, Murcia, Gijón, Zaragoza, Alicante o San Sebastián, entre otras. Actualmente, The Champions Burger se encuentra en Benidorm donde permanecerá hasta el 17 de agosto. El festival continuará su recorrido en A Coruña, del 13 al 24 de agosto, con una nueva parada llena de sabor y burgers creativas.

Con más de 50 ciudades este año, batirá el récord de 2024 cuando consiguió más de cuatro millones de asistentes en 18 destinos y más de un centenar de hamburgueserías participantes.

Una de las terrazas de The Champions Burguer en la que el precio por hamburguesa sale a 12 euros de media / INFORMACIÓN

Final nacional en diciembre

El campeonato concluirá en diciembre con la celebración de la gran final, donde competirán las 35 hamburgueserías más votadas a lo largo del año. Además, se elegirá la “Mejor hamburguesa de Europa”, una competición internacional que suma nuevas propuestas de alto nivel de diferentes países europeos.

Los establecimientos de hamburguesas gourmet tomarán la explanada de la zona de concientors del parque Antonio Soria / INFORMACIÓN

Con ocho ediciones, The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas del país y se ha consolidado como el mayor festival gastronómico de su categoría, reuniendo en un mismo espacio a los mejores representantes del sector. Su crecimiento ha contribuido al auge de nuevas hamburgueserías especializadas, elevando el estándar de calidad, creatividad y sofisticación de este producto.

La organización mantiene también su compromiso con el medio ambiente. En cada ciudad se habilitan contenedores específicos para el reciclaje de vasos reutilizables, contribuyendo así a la reducción de residuos y al uso responsable de materiales sostenibles.

LO QUE CUESTA La llegada de la iniciativa de los campeones de las hamburguesas no le cuesta nada al Ayuntamiento de Torrevieja. Tampoco a los promotores. El único gasto que podría repercutir el municipio sobre la iniciativa es por la cesión demanial por ocupación de dominio público de instalaciones municipales. Sin embargo, esas tasas se liquidan a cambio de patrocinios: publicidad del Ayuntamiento de Torrevieja distribuida dentro del recinto. El espacio escogido es el recinto de conciertos, donde se ha celebrado Brilla Torrevieja y que se suele emplear como aparcamiento del mercadillo semanal de los viernes. Éste no es ve afectado por la celebración y mantiene todas sus fechas de agosto y septiembre. El equipo de gobierno también espera que la iniciativa, anunciada de un día para otro sin aviso previo en la programación de actos municipales, sea también un revulsivo de público para la feria de atracciones. La entrada al recinto es gratuita y el precio medio de las hamburguesas no baja de los 12 euros. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca no se ha pronunciado sobre esta celebración. La entidad, que recibe subvenciones municipales para llevar a cabo un amplio calendario anual de actividades, tiene previsto encabezar un evento gastronómico el próximo mes de octubre. La organización de este campeonato de hamburguesas en uno de los accesos principales a la ciudad, que evita entrar en el centro del casco urbano, en plena temporada alta puede afectar a la hostelería de la ciudad. Donde más de 600 negocios intentan "hacer el agosto".

Fecha: 20 de agosto al 7 de septiembre.

Hora: De lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h.

De viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h.

Lugar: Parque Antonio Soria. Avenida Delfina Viudes.

Entrada gratuita