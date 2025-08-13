Torrevieja saca a concurso las obra definitiva de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones

La reunión de la junta de Gobierno presidida por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) aprobó este miércoles en junta extraordinaria y urgente sacar a concurso por 8.935.000 euros (IVA incluido) la obra de reurbanización y peatonalización del espacio público comprendido entre la actual plaza de Capdepont, el Hombre del Mar y el nuevo centro de ocio Paseo del Mar. Lo que incluye, además como actuación protagonista, la adecuación del recinto de la feria de atracciones.

El Gobierno local ha optado por licitar sin presentación pública previa, ni imágenes con detalle que puedan dar una idea de cuál será su aspecto final o margen para modificaciones -que no sean presupuestarias- una vez adjudicado, y en pleno mes de agosto. Para un proyecto que lleva anunciando seis años como el principal de los que debe acometer en la renovación de la fachada marítima.

Los técnicos redactores, nadie entiende por qué, lo han denominado oficialmente como "electrificación secundaria" del recinto portuario. Mientras que a la demolición del antiguo paseo de La Libertad lo llamaron "electrificación primaria".

Ocupación del espacio del recinto ferial en temporada alta, junto al centro de ocio, según el proyecto definitivo / Ipydo

Otro paseo junto a la bahía

En la misma jornada el equipo de Gobierno del Partido Popular, también aprobó licitación de la reurbanización del cantil del puerto con la bahía entre el muelle Mínguez (o del Turbio) y la nueva lonja pesquera a modo de paseo marítimo con la nueva zona de ocio del concesionario privado, Paseo del Mar. Mientras que de este último proyecto ya se avanzó hace un par de semanas su aprobación, del primero, y más importante, porque definirá la imagen final de la fachada marítima, se ha decidido anunciar directamente su licitación.

Recreación del edificio municipal en el recinto de la feria de atracciones / Ypido

La principal novedad de este proyecto, el del nuevo paseo del cantil del Puerto, es que recoge la ubicación definitiva, esta vez sí, del mercado de artesanía de los hippies. Se ubicará en el espacio comprendido entre el muelle Mínguez, la Aduana y el propio centro de ocio Paseo del Mar.

En el proyecto las casetas, ahora ubicadas en la avenida de la Estación, figuran una configuración concentrada, sin hileras, con algo más de cien puestos. Casi la mitad de los actuales, como avanzó INFORMACIÓN, mientras que el equipo de Gobierno mantenía en los últimos años que se mantendrían prácticamente los actuales, unos 185.

Una vez adjudicados y formalizados estos dos contratos que suman quince millones de euors está previsto que las obras puedan comenzar antes de que finalice este año.

Terminar

Con estas dos adjudicaciones, y a falta de la inversión millonaria en las Eras de la Sal, y contratar la prevista la pasarela entre el dique de Levante y el nuevo centro de ocio; el Ayuntamiento culminaría el procedimiento administrativo para sacar adelante el grueso de las inversiones que tenía previstas en el entorno del Puerto desde hace seis años, entre las que también ha estado la renovación del paseo dique de Levante, con apertura al público prevista este mes de agosto, la demolición del paseo de la Libertad y construcción de una nueva impulsión subterránea de aguas residuales, o la rehabilitación del Muelle Mínguez. Todo terminado o casi terminado para el primer trimestre de 2027. Fin del actual mandato y precampaña para las elecciones municipales.

Toda la feria, poco verde

El proyecto de reurbanización y peatonalización tiene un presupuesto de licitación de 8.935.683 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 11 meses. Aunque el pliego de condiciones valorará las ofertas que lo puedan reducir en cuatro meses. Eso con independencia de que puedan producirse entregas parciales de la obra, para el uso público del recinto ferial.

Los trabajos incluyen desde la finalización de las canalizaciones subterráneas, instalación de cuadros eléctricos del recinto ferial y líneas de media y baja tensión al alumbrado público. Y se culminará la remodelación de todo este espacio, incluyendo los trabajos de repavimentación, mobiliario urbano, equipamientos y jardinería. En el proyecto al que ha tenido acceso INFORMACIÓN el protagonismo es total para la Feria de Atracciones con distintos grados de ocupación de la explanada peatonal en función de la época del año, mientras que la zona peatonal de paseo entre la feria y la fachada de los edificios -lo que ocupaba la avenida de La Libertad y los árboles- queda en un plano muy secundario. Al menos en la documentación aportada por la redactora del proyecto Ipydo Consultores. Sí se incluye una fuente lúdica pisable, similar a la del centro comercial de Orihuela Costa, de uso interactivo con 34 chorros, contenedores subterráneos y elementos de sombra móviles, entre otras intervenciones.

Enjemplo de fuente lúdica pisable que figura en el proyecto / Ipydo

El capítulo de zonas verdes se centra en las jardineras a instalar y figura la hilera de ficus y pinos que sobrevive a la demolición del paseo. No se menciona de forma expresa la desaparición de la plaza de Capdepont y sus ficus y palmeras datileras de varios brazos, pero en los planos, que no van al detalle, no aparecen.

El Ayuntamiento señala que las empresas licitadoras podrán incluir mejoras "de integración paisajística y urbana, con el fin de se puedan plantear ese tipo de propuestas y siempre que sean compatibles con el mantenimiento del programa de necesidades" previsto dentro del recinto ferial, particularmente en los que a las instalaciones de la feria.

Ámbito de actuación del proyecto para reurbanizar con un paseo el cantil del Puerto. Arriba a la izquierda, la zona de ubicación de los hippies junto a la Aduana, el Muelle Mínguez y el nuevo centro de ocio / Ipydo

Dónde irán los hippies

La segunda actuación aprobada en junta de gobierno cuenta con un presupuesto base de licitación de 5.845.298 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 5 meses. El proyecto contempla la renovación integral del cantil del muelle pesquero para mejorar "su operatividad y condiciones de seguridad", así como la urbanización de todo el entorno del Muelle Mínguez, creando un espacio más accesible y ordenado que "optimice tanto la actividad portuaria como el uso ciudadano".

Las obras incluyen la demolición y reconstrucción de pavimentos, la renovación de redes de servicios, la instalación de nuevo alumbrado y mobiliario urbano, y la mejora de la accesibilidad peatonal y rodada. Además, se valorará como mejora la reducción de los plazos de ejecución de las obras dejando prevista la posibilidad de entregas parciales de la obra.

Distribución de los puestos de los hippies entre el Muelle Mínguez, el edificio de Aduanas y el nuevo centro de ocio / Ipydo

Icónica

Con esta actuación se creará un nuevo paseo que discurrirá desde la entrada actual del puerto, y, atravesando la actuación de rehabilitación del entorno del muelle Mínguez, continuará con un paseo en la primera línea del puerto, con la intención de quedar conectado con el dique de Levante en lo que se espera sea, en palabras del equipo de gobierno, "una nueva postal icónica de nuestra ciudad" con vistas a los amarres de los tres puertos deportivos.

D. Pamies

El alcalde, Eduardo Dolón (PP) señaló que “estas actuaciones suponen una apuesta decidida por modernizar el puerto, reforzar su papel como motor económico y turístico, y hacerlo más sostenible y competitivo. Son proyectos que, además de mejorar las infraestructuras portuarias, tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de nuestros vecinos y en la imagen de la ciudad”.

Con estas dos licitaciones se culminará la reurbanización de todo el espacio conocido como el relleno portuario, a falta de licitar las obras de acabado del entorno de la pasarela del Dique de Levante y la adquisición de las casetas de los vendedores de artesanía, que se licitarán en breve, de tal forma que todo el conjunto esté operativo a largo del próximo año 2026.