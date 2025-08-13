Dos de los tres ascensores de 250 viviendas sociales de Pilar de la Horadada están averiados

Los edificios de viviendas sociales del Toro, junto a la rotonda del mismo nombre, con unos 250 pisos en Pilar de la Horadada, cuenta con tres ascensores. Y dos no funcionan. Uno desde hace meses y el otro, el único del edificio dedicado a alquileres de mayores con unos 50 apartamentos, se estropeó hace tres semanas.

Indignación

Lo explica Sisara Izquierdo, una joven graduada en Trabajo Social, que vive en uno de los pisos con alquiler asequible. Presenta movilidad reducida con un 65 % de discapacidad. "He leído el caso de Orihuela Costa", donde en un bloque de 34 viviendas están inutilizados los dos ascensores y los padres de una joven con parálisis cerebral no pueden sacarla a la calle. "Estoy indignada porque nos podemos quedar aislados y los mayores ya lo están en el otro bloque". Izquierdo señala, en una secuencia idéntica a la que explican los vecinos de la calle Otelo en Pilar de la Horadada, mientras que la EVha asegura que ha dado parte a la empresa de ascensores, la mercantil no hace acto de presencia. No responde ni aparece por la promoción.

"Esto que hace la administración no tiene nada que ver con la inclusión", recuerda, además de agradecer la disposición del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada a la hora de intentar resolver la situación. "Me pregunto qué haré si se rompe el que queda. Yo trabajo y no podré moverme".

Arreglo a medias

En el caso de unos de los ascensores la gotera que impedía su puesta en marcha fue reparada por la EVha, pero la empresa de ascensores que trabaja ahora para el organismo público, Embarba, no ha ido a terminar el arreglo con reparaciones en el propio ascensor. Los dos que están averiados cuentan con la pegatina roja de advertencia del propio organismo inspector de la Generalitat en el que alertan que la última revisión ha resultado desfavorable.

Delegación cerrada

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se ofreció este mismo miércoles a arreglar con sus propios medios los elevadores. Sin embargo, la Generalitat se negó a que el municipio actuara. La empresa contratada para esa labor, Embarba, con sede central en Málaga, tiene cerrada su delegación en Alicante durante el mes de agosto, según confirmó la propia mercantil al ser consultada por este diario. Solo dispone de un correo electrónico para atender incidencias en la provincia durante este periodo.

Por su parte, los vecinos de Orihuela Costa de viviendas sociales afectados por el mismo problema de avería de ascensores recibieron el miércoles una llamada del diputado autonómico y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, para conocer la situación. Laura, la hija de una de las vecinas que se dirigió a INFORMACIÓN para denunciar esta situación está escolarizada en el centro Alpe de Torrevieja. El cargo público se comprometió a intentar ponerse en contacto con la Generalitat para agilizar la reparación de al menos uno de los elevadores.

D. Pamies

Mientras tanto la EVha no da señales de haber captado el mensaje. Ni se ha dirigido directamente a los afectados en Orihuela Costa ni ha respondido a las peticiones de los medios de comunicación para dar su versión. Estamos en agosto.