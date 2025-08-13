TORREVIEJA
Los vecinos se ven obligados a pagar de su bolsillo las papeleras de un parque público de Torrevieja
El PSOE reclama al equipo de Gobierno de Eduardo Dolón que actúe después de denunciar las deficiencias en el parque, en el que también faltan la mayor parte de puntos de luz
Vecinos que viven junto a una zona verde de la calle Rafael Antón de Torrevieja, junto a la CV-905, frente a la urbanización de la Hoya, han decidido adquirir por su cuenta las papeleras para el recinto ante la falta de respuesta, aseguran, del Ayuntamiento de Torrevieja.
Margarita de Francisco, concejal socialista, ha manifestado que es "inaceptable" que el parque continúe en las condiciones actuales, sin alumbrado desde hace años y abandonado hasta el punto de que los propios vecinos "han tenido que instalar papeleras pagadas de sus bolsillos". Es una zona verde amplia. De más de 25.000 metros cuadrados, que se ubicó aprovechando la zona de servidumbre de la CV-905 para aprovechar el suelo urbano, y está flanqueada por negocios de servicios, hostelería y viviendas.
Preguntas
Los socialistas elevaron a pleno el septiembre pasado varias preguntas sobre el estado de abandono en el que se encuentra dicho parque, así como si se había iniciado alguna actuación tendente a la reparación o sustitución de las farolas que llevan años sin funcionar por falta de mantenimiento.
La concejal del área Concha Sala contestó entonces que hacía “una semana” que había encargado a la empresa de mantenimiento del alumbrado público la revisión de la infraestructura necesaria para instalar las farolas “de una punta a otra del parque”, ya que solo había farolas en una parte, y concluyó que el parque no solo se iba a devolver a su estado original, sino que se iba a mejorar notablemente, lo que se vería, según la edil, “pronto, si Dios quiere”.
Un año después
En palabras de Francisco, “la realidad es que, un año después, el alumbrado sigue en las mismas condiciones y el estado del parque muestra incluso mayor deterioro”.
El PSOE asegura que estos vecinos han sufrido el abandono de "este parque de forma sistemática", viendo cómo en gran parte las herbáceas se han secado por falta de mantenimiento de los sistemas de riego, (a pesar de existir contrato para ello), creando así grandes explanadas de calvas.
37 hoyos
“Además de sufrir durante más de ocho meses 37 hoyos abiertos hasta recibir los cepellones de los árboles reubicados de otras localizaciones, algo que también denunció el Partido Socialista, lo que hacía intransitable el parque durante ese periodo”.
Así los vecinos se han organizado para realizar la compra de papeleras comunes, instalándolas estratégicamente para el depósito de desechos por parte de los usuarios “mostrando así un gran civismo y compromiso con el entorno del parque, algo que contrasta una vez más con la falta de responsabilidad del Partido Popular para con estos vecinos y con los espacios públicos de la ciudad” ha indicado la socialista. Ahora se preguntan si también deberán comprar bancos.
¿CUÁNDO SE VERÁN LAS MEJORAS EN LOS PARQUES DE URBANIZACIONES CON EL CONTRATO DE 111 MILLONES?
La concejala de Parques y Jardines, Concha Sala, sin querer entrar en la denuncia de los vecinos y el PSOE, señaló que los trabajados para adecuar las zonas verdes más alejadas del centro de Torrevieja comenzarán en septiembre, cuando las temperaturas permitan abordar los trabajos durante toda la jornada. El Ayuntamiento adjudicó definitivamente en abril pasado el nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines por 111 millones de euros y un periodo de quince años que lleva aparejado la construcción de nuevas zonas verdes. El despliegue de medios de la nueva contrata adjudicada a Actúa (Hozono Global) se ha dejado notar en las zonas verdes del centro y algunos accesos a la ciudad con la plantación de flores en los parterres y algunos árboles, como es el caso de la avenida de Cortes Valencianas. Pero en la mayor parte de parques que necesitan de mantenimiento periódico y que no figuraban en el anterior contrato las cosas siguen más o menos igual. Es el caso de superficies verdes del residencial de La Coronelita, en especial la zona situada junto a la CV-95, las zonas verdes de Los Altos o Villa Amalia o las de La Siesta-San Luis (a excepción del nuevo parque) y Las Torretas. La concejala asegura que ese nuevo mantenimiento se va a notar desde otoño.
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Los vecinos de playa Babilonia de Guardamar presentan la solicitud para la demolición de 59 casas
- Siete detenidos por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Torrevieja paga un sobrecoste del 35 % por la demolición del paseo de La Libertad y la adecuación del suelo de la feria
- La Generalitat tramita proteger las casas de Babilonia de Guardamar como núcleo tradicional y da esperanzas a los vecinos
- El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro
- Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja
- La piscina de España está en Torrevieja