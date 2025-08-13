Los vecinos se ven obligados a pagar de su bolsillo las papeleras de un parque público de Torrevieja

Vecinos que viven junto a una zona verde de la calle Rafael Antón de Torrevieja, junto a la CV-905, frente a la urbanización de la Hoya, han decidido adquirir por su cuenta las papeleras para el recinto ante la falta de respuesta, aseguran, del Ayuntamiento de Torrevieja.

Margarita de Francisco, concejal socialista, ha manifestado que es "inaceptable" que el parque continúe en las condiciones actuales, sin alumbrado desde hace años y abandonado hasta el punto de que los propios vecinos "han tenido que instalar papeleras pagadas de sus bolsillos". Es una zona verde amplia. De más de 25.000 metros cuadrados, que se ubicó aprovechando la zona de servidumbre de la CV-905 para aprovechar el suelo urbano, y está flanqueada por negocios de servicios, hostelería y viviendas.

En amarillo, la supeficie del parque, situado entre la CV-905 y la calle Rafael Antón, junto a zonas comerciales y residenciales / INFORMACIÓN

Preguntas

Los socialistas elevaron a pleno el septiembre pasado varias preguntas sobre el estado de abandono en el que se encuentra dicho parque, así como si se había iniciado alguna actuación tendente a la reparación o sustitución de las farolas que llevan años sin funcionar por falta de mantenimiento.

La concejal del área Concha Sala contestó entonces que hacía “una semana” que había encargado a la empresa de mantenimiento del alumbrado público la revisión de la infraestructura necesaria para instalar las farolas “de una punta a otra del parque”, ya que solo había farolas en una parte, y concluyó que el parque no solo se iba a devolver a su estado original, sino que se iba a mejorar notablemente, lo que se vería, según la edil, “pronto, si Dios quiere”.

Un año después

En palabras de Francisco, “la realidad es que, un año después, el alumbrado sigue en las mismas condiciones y el estado del parque muestra incluso mayor deterioro”.

El PSOE asegura que estos vecinos han sufrido el abandono de "este parque de forma sistemática", viendo cómo en gran parte las herbáceas se han secado por falta de mantenimiento de los sistemas de riego, (a pesar de existir contrato para ello), creando así grandes explanadas de calvas.

37 hoyos

“Además de sufrir durante más de ocho meses 37 hoyos abiertos hasta recibir los cepellones de los árboles reubicados de otras localizaciones, algo que también denunció el Partido Socialista, lo que hacía intransitable el parque durante ese periodo”.

Así los vecinos se han organizado para realizar la compra de papeleras comunes, instalándolas estratégicamente para el depósito de desechos por parte de los usuarios “mostrando así un gran civismo y compromiso con el entorno del parque, algo que contrasta una vez más con la falta de responsabilidad del Partido Popular para con estos vecinos y con los espacios públicos de la ciudad” ha indicado la socialista. Ahora se preguntan si también deberán comprar bancos.