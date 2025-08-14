Los bomberos sofocan un aparatoso incendio en la sauna de un chalé de Torrevieja

Los bomberos del parque de Torrevieja han intervenido esta madrugada de jueves para controlar y sofocar el incendio producido en las instalaciones de una sauna particular situada una vivienda de planta baja adosada de la urbanización San Luis-El Chaparral.

La dotación se trasladó a la plaza Marchena del residencial pasadas la una y cuarto de esta madrugada del jueves. El aviso señalaba que se encontraba en llamas una dependencia exterior de una de las viviendas cercanas a la plaza.

Humareda

Los efectivos de bomberos encontraron una caseta de sauna en llamas que desprendía una gran humareda y se emplearon a fondo para sofocarlo.

Las primeras hipótesis apuntan que el incendio podría haberse producido por la acumulación de calor excesivo debido a un fallo en el sistema de calefacción, la estufa de leña o un cortocircuito.

La vivienda presenta actividad de obras por unas reformas.

Al lugar del incendio se trasladaron todos los efectivos disponibles del parque de Bomberos de Torrevieja del Consorcio Provincial.