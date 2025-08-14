TORREVIEJA

Los bomberos sofocan un aparatoso incendio en la sauna de un chalé de Torrevieja

El siniestro se ha producido en una vivienda en reformas en la urbanización San Luis-El Chaparral

Así han actuado los bomberos de Torrevieja para controlar un incendio en una sauna exterior en un chalé de Torrevieja

Así han actuado los bomberos de Torrevieja para controlar un incendio en una sauna exterior en un chalé de Torrevieja

INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

Los bomberos del parque de Torrevieja han intervenido esta madrugada de jueves para controlar y sofocar el incendio producido en las instalaciones de una sauna particular situada una vivienda de planta baja adosada de la urbanización San Luis-El Chaparral.

La dotación se trasladó a la plaza Marchena del residencial pasadas la una y cuarto de esta madrugada del jueves. El aviso señalaba que se encontraba en llamas una dependencia exterior de una de las viviendas cercanas a la plaza.

Humareda

Los efectivos de bomberos encontraron una caseta de sauna en llamas que desprendía una gran humareda y se emplearon a fondo para sofocarlo.

Las primeras hipótesis apuntan que el incendio podría haberse producido por la acumulación de calor excesivo debido a un fallo en el sistema de calefacción, la estufa de leña o un cortocircuito.

La vivienda presenta actividad de obras por unas reformas.

Al lugar del incendio se trasladaron todos los efectivos disponibles del parque de Bomberos de Torrevieja del Consorcio Provincial.

TEMAS

Tracking Pixel Contents