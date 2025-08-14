TORREVIEJA
Los bomberos sofocan un aparatoso incendio en la sauna de un chalé de Torrevieja
El siniestro se ha producido en una vivienda en reformas en la urbanización San Luis-El Chaparral
Los bomberos del parque de Torrevieja han intervenido esta madrugada de jueves para controlar y sofocar el incendio producido en las instalaciones de una sauna particular situada una vivienda de planta baja adosada de la urbanización San Luis-El Chaparral.
La dotación se trasladó a la plaza Marchena del residencial pasadas la una y cuarto de esta madrugada del jueves. El aviso señalaba que se encontraba en llamas una dependencia exterior de una de las viviendas cercanas a la plaza.
Humareda
Los efectivos de bomberos encontraron una caseta de sauna en llamas que desprendía una gran humareda y se emplearon a fondo para sofocarlo.
Las primeras hipótesis apuntan que el incendio podría haberse producido por la acumulación de calor excesivo debido a un fallo en el sistema de calefacción, la estufa de leña o un cortocircuito.
La vivienda presenta actividad de obras por unas reformas.
Al lugar del incendio se trasladaron todos los efectivos disponibles del parque de Bomberos de Torrevieja del Consorcio Provincial.
