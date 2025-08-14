Maltrato animal
Localizan en Torrevieja a un hombre que arrojó desde su coche un gato y lo atropelló hasta su muerte en Murcia
Otro delito de maltrato animal se investiga en San Pedro del Pinatar, donde una dueña ha abandonado a tres perros
Hay actos contra los animales que desmuestran una total crueldad y falta de humanidad. Es lo que ha ocurrido en la pedanía murciana de La Tercia, donde el conductor de un coche de alta gama ha abandonado a un gato en la carretera para después atropellarlo hasta acabar con la vida del felino.
Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron que el conductor de un vehículo de gama alta había arrojado un gato desde el interior de su automóvil e inmediatamente después pasó por encima del animal en repetidas ocasiones, unos hechos que le originaron la muerte al felino.
Fruto de la investigación y gracias a la colaboración ciudadana, identificaron al presunto autor de los hechos, que ha sido localizado en el municipio alicantino de Torrevieja, donde ha sido investigado y se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra los animales.
Abandono de tres perros en San Pedro del Pinatar
Una segunda investigación por maltrato animal se ha desarrollado en San Pedro del Pinatar. En este caso la Policía Local del municipio costero alertó a la Benemérita de un posible caso de abandono animal, concretamente de la situación de notable carencia alimenticia que sufrían varios canes.
Los especialistas del Seprona de la Guardia Civil abrieron la correspondiente investigación y corroboraron la información aportada por la Policía Local de San Pedro del Pinatar. Los guardias civiles hallaron en un domicilio tres perros en condiciones de salud deplorables, con un severo estado de delgadez y con malformaciones óseas compatibles con desnutrición prolongada.
Los guardias civiles se coordinaron con la empresa autorizada de recogida de animales del municipio y se retiraron los tres canes. La propietaria de los perros ha resultado investigada y la Guardia Civil le ha instruido diligencias como presunta autora de delito contra los animales, en este caso por abandono animal, tras constatarse que los animales carecían de cuidados básicos, alimentación adecuada y atención veterinaria.
En ambos hechos, los ahora investigados se enfrentan a penas que podrían incluir multas e inhabilitación especial para la tenencia de animales por varios años. Estas actuaciones se enmarcan dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla para proteger el bienestar animal y perseguir penalmente los actos de crueldad contra la fauna.
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Los vecinos de playa Babilonia de Guardamar presentan la solicitud para la demolición de 59 casas
- Siete detenidos por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Torrevieja paga un sobrecoste del 35 % por la demolición del paseo de La Libertad y la adecuación del suelo de la feria
- El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro
- Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja
- La piscina de España está en Torrevieja
- Los socorristas de las playas de Guardamar se plantan ante el retraso en el pago de nóminas