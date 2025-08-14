Orihuela protegerá las Norias Gemelas solo como Bien de Relevancia Local

El nuevo catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento de Orihuela contempla la protección de Las Norias Gemelas solo como Bien de Relevancia Local (BRL) y no como Bien de Interés Cultural (BIC), figura de mayor nivel normativo y jurídico, según confirmó a INFORMACIÓN el concejal de Patrimonio y Urbanismo, Matías Ruiz. El edil matizó que la decisión no implica que más adelante se pueda incoar el expediente de BIC. El BRL es un paso intermedio, señaló.

Este patrimonio arquitectónico hidráulico único, situado en el azud de Las Norias, en la entrada del río Segura a la huerta tradicional de la Vega Baja desde la Región de Murcia, carece en estos momentos de figura de protección patrimonial, más allá de su inclusión genérica en el Catálogo Municipal de Elementos Protegibles en vigor, aprobado a principios de la década de los años 90 y totalmente desfasado.

Reivindicación

La Asociación de Amigos de Las Norias Gemelas Moquita y Pando lleva años reivindicando la protección de este patrimonio, singular ejemplo de arquitectura hidráulica, como Bien de Interés Cultural, una figura que blindaría con mayores garantías que el BRL ambas norias. Su doble disposición en las márgenes del brazal viejo del río Segura, este sí protegido como zona húmeda, las convierte en ejemplo único en España y en 2024, gracias al trabajo y la presión de los miembros de la Asociación, fueron objeto de una rehabilitación del Ayuntamiento tras una inversión de casi medio millón de euros.

Fue el propio Consistorio oriolano el que tras asumir por cesión la propiedad de las Norias de manos del Juzgado de Aguas en 2017 se comprometió a iniciar el expediente solicitando su declaración como BIC, que se impulsaría después de la conclusión de la rehabilitación.

Centros de interpretación

El entonces concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, concibió un proyecto para dotar a la zona de un centro de interpretación de la cultura del riego de la huerta tradicional, en una vivienda anexa a las Norias Gemelas. El objetivo era poner en marcha una terna de enclaves interpretativos que completara al abierto en el Palmeral de San Antón y al previsto también en las Minas de San Antón, donde se llegó a llevar a cabo la rehabilitación del recinto sin que se haya habilitado el centro.

Exposición

Está previsto que el Ayuntamiento presente el borrador de ese catálogo de bienes y espacios protegidos, que ha sido sometido a un proceso de participación pública, con una muestra en la lonja de Orihuela en el próximo mes de septiembre. En el caso de los Bienes de Relevancia Local se incorporará en la ficha un documento más amplio que deberá ser validado por la Generalitat para que se obtenga ese reconocimiento y se modificará en función de las indicaciones del Consell.

Matías Ruiz, concejal de Urbanismo y Patrimonio, señaló que en el catálogo se va a reforzar la protección de algunos bienes, otros desaparecerán del listado porque han sido destruidos -el actual se aprobó con el Plan General de 1990-, mientras que en algún caso perderán protección porque en sus actuales circunstancias no la necesitan.

Las Norias Gemelas y el azud del cauce viejo del río Segura / D. Pamies