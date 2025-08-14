El PSOE critica el incumplimiento del equipo de Gobierno de Orihuela de la promesa de reabrir el paseo de Cabo Roig-Aguamarina

El PSOE de Orihuela ha denunciado públicamente este jueves el "nuevo incumplimiento" por parte del gobierno municipal del Partido Popular (PP) y Vox en relación a la reapertura del paseo de Cabo Roig-Aguamarina, con dos veranos consecutivos (2024 y 2025) sin que se haya cumplido la promesa de abrir el paseo.

Algo que, a juicio de los socialistas, deja a los vecinos de Orihuela Costa sin poder disfrutar de este espacio de paseo y ocio tan necesario, especialmente en pleno mes de agosto. La edil Milagros Lacárcel se pregunta desde cuándo se sabe que habría que solicitar el auxilio judicial, que es la razón por la que se va a retrasar la reapertura, y si era necesaria la escenificación de la ocupación del suelo que "no hace más que desilusionar y desesperar a la gente".

Falta de soluciones

Lacárcel lamentó la falta de soluciones reales y criticó la “escenificación” llevada a cabo por el concejal de Urbanismo el pasado martes. “¿Desde cuándo se sabe que habría que solicitar el auxilio judicial? ¿Era necesaria toda esta puesta en escena, que no hace más que aumentar la frustración de los vecinos?”, cuestionó Lacárcel.

Las mismas fuentes indican que ya el 16 de julio un decreto firmado por el alcalde Pepe Vegara indica que el 01 de julio ya se acudió al Ayuntamiento de la Costa para la entrega del cheque y firma del acta de ocupación, por "lo que lo del martes fue puro teatro, podrían haber solicitado el auxilio judicial desde hace mes y medio y ahora a mitad de agosto vienen a intentar vender gestión”.

Desde el PSOE recuerdan que, ya en abril de este año, el equipo de Gobierno anunció la reapertura del paseo para este verano. “Hemos sido prudentes y, al ver en los decretos del pleno de julio que se había depositado la cuantía de la expropiación, solicitamos acceso al expediente para conocer el estado real del proceso. Sin embargo, una vez más, nos encontramos con obstáculos por parte del gobierno local”, explicó Lacárcel.

D. Pamies

Según la edil, el expediente fue inicialmente compartido con una trabajadora municipal el pasado 5 de agosto, pero no con ella directamente. Días después, accedió a un expediente incompleto, y se le informó de que había sido dividido por decisión técnica. La fecha para consultar la parte restante se ha retrasado hasta el próximo 21 de agosto “El problema es que este gobierno prefiere montar escenas antes que dar explicaciones".

"Burla absurda"

El PSOE considera que la estrategia del equipo de gobierno se ha convertido en una “burla absurda” a la ciudadanía. “Mientras nos retrasan el acceso al expediente, PP y Vox intentan aparentar que están actuando. Pero la realidad es que el paseo sigue cerrado y no hay una solución a la vista”, denuncia la edil.

Lacárcel recordó que el PSOE ya advirtió el año pasado que el paseo no se abriría en verano, a pesar de los anuncios del equipo de gobierno. “No nos dedicamos a criticar por criticar. Hicimos una previsión que se cumplió. Lo que deberían hacer PP y Vox es dejar de engañar a la ciudadanía".