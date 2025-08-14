El Ayuntamiento de Torrevieja aprueba el presupuesto para premiar cada nacimiento con 450 euros

La junta de Gobierno local ha aprobado este jueves la modificación del plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento para dar cabida a una partida de 300.000 euros con las que el municipio va a poner en marcha ayudas directas por nacimiento o adopción de hijos e hijas con el objetivo de fomentar la natalidad.

Aunque las bases no han sido aprobadas todavía, en principio serán de 450 euros por nacimiento o adopción -las bases están por aprobar- y se aplicarán sobre la anualidad de 2024. Lo que supone una distribución máxima de ayudas de 600 potenciales solicitudes en función de las estadísticas demográficas del municipio.

El trámite de la junta aprobaba que estas ayudas se tramiten desde el Ayuntamiento como competencia propia y sin la necesidad de pedir el informe de no duplicidad a la Generalitat -aunque la administración autonómica tenga una línea de subvención similar-, para evitar un importante retraso en su tramitación, según han indicado fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular a INFORMACIÓN.

Servicios Sociales

El concejal de Servicios Sociales, Óscar Urtasun, nuevo en el equipo de gobierno de los populares torrevejenses desde 2023, está especialmente empeñado en estas políticas de promoción de la natalidad y ventajas a las familias numerosas. Fue en su día presidente de la Asociación Alicantina de Familias Numerosas (ASAFAN), asociación que ahora cuenta con su propia sede en el centro de Torrevieja y con una línea de ayudas municipales que ha ido creciendo año a año.

Óscar Urtasun, concejal de Servicios Sociales de Torrevieja, durante un pleno, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Crecimiento récord

Torrevieja no tiene que luchar precisamente por la despoblación. Al contrario. Fue el municipio de España que más creció en número de habitantes en 2024 con las cifras en la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE), las que realmente cuentan desde el punto de vista oficial.

Ganó mas de seis mil habitantes de una tacada -todo un récord para la estadística del INE-, hasta rebasar los 94.803. Una tendencia al alza que lo más probable es que se repita en 2025.

Los datos del padrón municipal -el que sirve para recibir esta ayuda- son más elevados. En enero pasado el censo municipal superó los 106.000 habitantes.

El Hospital Universitario de Torrevieja registró 1.057 nacimientos de madres residentes en los diez municipios de su ámbito, de las que en torno a la mitad corresponden a residentes en Torrevieja.

D. Pamies

Ayudas para todo

El Ayuntamiento de Torrevieja ha sido especialmente creativo desde hace décadas a la hora de poner en marcha subvenciones públicas para distintos colectivos, cuanto más genéricas y con menores exigencias en requisitos mejor, para llegar a más vecinos. Entre las más antiguas está el caso de las populares "paguicas" que inicialmente se otorgaban sin más requisito que ser pensionista -ahora mucho más restringidas-, o el transporte urbano gratuito para los empadronados que se acabará en breve con el nuevo servicio.

Las condiciones han cambiado y ahora deben sortear el requisito de que no se produzca duplicidad con otras subvenciones ofrecidas por la administración autonómica o estatal, lo que ha restringido el número de solicitantes de forma sustancial en el caso de las "paguicas".

Pero la política de ayudas sociales sigue en marcha. El municipio otorga un generoso premio de fin de grado o de estudios superiores de Formación Profesional y Bachillerato a todo el que acredite el final de sus estudios con unas calificaciones altas. Aunque las bases no lo recogen así el premio termina compensando en muchos casos a familias que no pueden acceder a becas porque cuentan con rentas superiores a las que fija la administración para recibir becas.

Generoso

La política de subvenciones es especialmente desprendida en apartados como el de los clubes deportivos, agrupaciones musicales, coros, asociaciones de fiestas, del tejido de las ONG y entidades que como tales puedan solicitar subvenciones municipales. En este apartado se distribuyen casi dos millones y medio de euros anuales. En este sentido el Ayuntamiento acaba de publicar la distribución de 377.000 euros en ayudas a 30 clubes deportivos, desde bowling a fútbol, pasando por el hockey, el fútbol, baloncesto o el pádel.