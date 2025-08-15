La CHS invertirá 451.000 euros para conmemorar su centenario en 2026

En el año 2026, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cumplirá 100 años de existencia y, según la entidad de la gestión de la cuenca, "su transcendencia social y la magnitud de las funciones que asume, tanto cuantitativa como cualitativamente impele a celebrarlo organizando actos de celebración". Los actos están presupuestados en 451.000 euros (IVA incluido), según el contrato que la Confederación ha sacado a concurso para organizarlos.

Objetivo

El objetivo del aniversario es dar a conocer el organismo, reivindicando la importancia de su patrimonio e infraestructuras, su labor de gestión de la cuenca hidrográfica, los servicios públicos que ofrece a la ciudadanía, la diversidad de recursos hídricos gestionados y su puesta a disposición para los distintos usuarios del agua, con especial atención a las funciones de gestión ambiental, restauración fluvial cuidado del medio ambiente y del entorno, así como la proyección de la organización como un conjunto de personas.

Mario Urrea, presidente de la CHS, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Imagen de la entidad

Con este contrato se pretende posicionar la imagen de la CHS, trasladando a la ciudadanía la relevancia de la institución como gestora de servicios públicos relevantes para la sociedad, el medioambiente y el desarrollo sostenible. Las confederaciones hidrográficas, que tienen pocos ejemplos análogos en Europa, se crearon en marzo de 1926 por el Estado con el fin de aprovechar los recursos hídricos de un modo integral, tomando como base territorial la cuenca hidrográfica, en el caso del Segura más de 18.000 kilómetros cuadrados entre Murcia, Alicante, Jaén, Granada, Almería y Albacete; e incorporando, desde el principio, la participación de los usuarios en la toma de decisiones y han ido sumando competencias desde entonces. Ahora se regula por la ley de Aguas de 1985 y es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Actos

Entre los acto que quiere organizar la CHS figura un ato Inaugural y acto de clausura, del propio centenario; una exposición permanente y varias exposiciones itinerantes; un ciclo de 11 charlas divulgativas monográficas o temáticas sobre distintos temas de interés para ciudadanos y usuarios de recursos o unas jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas al patrimonio, infraestructuras del organismo como las presas y embalses y puntos de interés.

Además figura la elaboración de material divulgativo con un documental y material videográfico; la redacción del un libro del centenario, un volumen sobre sobre patrimonio y catálogo de obras de arte; material innovador exposiciones; merchandising, publicidad institucional corporativa; un concurso de relatos, fotografía y pintura, y la configuración de un sitio Web conmemorativo que concentre la información y actividades del centenario.