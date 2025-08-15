Orihuela anuncia qué instalaciones tendrá el segundo centro de salud la Costa sin haber solicitado todavía las competencias para construirlo

La puesta en marcha del centro de salud de Orihuela Costa será una realidad, con suerte, dentro de tres o cuatro años. Pero el equipo de gobierno del Partido Popular-Vox ha querido divulgar ya el plan funcional de instalaciones, con qué áreas y personal contará esta infraestructura, en pleno mes de agosto, con el mayor nivel de ocupación turística en el litoral, que tiene censados a 30.000 habitantes y ahora multiplica su población. Lo que provoca una gran demanda asistencial en el único centro de salud disponible en la zona, el de Aguamarina-La Regia-Cabo Roig.

Delegación de competencias

La ejecución de este centro de salud requiere todavía de una larga tramitación administrativa, que pasa por la delegación efectiva de competencias de la Conselleria de Sanidad para que sea el Ayuntamiento de Orihuela el que se haga cargo de la ejecución.

Después será el Ayuntamiento el que deberá que adjudicar la redacción del proyecto, aprobarlo, licitar la ejecución de la obra y contratarla. Además de tener garantizada la financiación. Ninguno de esos pasos se ha dado todavía.

Decreto

Lo que único hay es un decreto del Consell que regula cómo pueden tramitar la asunción de competencias con ese objetivo y que está firmado desde el 23 de julio pasado.

Y algunos municipios se han dado más prisa que el oriolano. Solo como ejemplo, el Ayuntamiento de Burriana (Castellón), que ya tenía la tramitación avanzada antes del decreto ,ya ha solicitado formalmente a la Generalitat esa delegación de competencias en el pleno para un centro de salud. Esta semana lo ha hecho el Ayuntamiento de Santa Pola para el caso del ambulatorio de Gran Alacant.

Hasta hace solo unos meses la única inversión prevista en infraestructuras sanitarias, presupuestada todavía en 2024, era la ampliación del actual centro de salud de la Costa en Aguamarina, que se descartaría con este proyecto.

El nuevo Centro de Salud Orihuela Costa 2 se levantará sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados en la zona de Villa Rosa, al norte del litoral de Orihuela Costa, entre las calles Beduinos y J'Alhamed, un espacio situado a unos seis kilómetros del actual centro de salud y que permitirá dar cobertura sanitaria a una población en constante crecimiento, con suficiente terreno para acoger amplias zonas de aparcamiento. Se encuentra muy cerca del límite con el término municipal de Torrevieja. Se trata de una parcela que además de su extensión sobrada en superficie cuenta con un techo de edificabilidad de cinco alturas.

Visita sin preguntas

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, junto al edil de Urbanismo, Matías Ruiz, y el concejal de Costa, Manuel Mestre, visitaron y supervisado in situ, sin convocatoria de prensa previa, el terreno donde se construirá esta nueva infraestructura, tras conocerse el plan funcional presentado por la Conselleria de Sanidad.

“Este centro no solo es absolutamente necesario para todos los vecinos de Orihuela Costa, sino que va a ser uno de los más completos y modernos de la Comunidad Valenciana, con servicios que garantizarán una atención de calidad, adaptada a las necesidades actuales y futuras de la población”, destacó la concejala de Sanidad, Irene Celdrán.

La edil ha añadido que “estamos hablando de un proyecto sanitario que, gracias a su ubicación y su dimensión, permitirá una atención más cercana, rápida y cómoda para miles de residentes y que además contará con recursos punteros en especialidades y en atención continuada”.

Aquí se puede consultar el decreto del Consell que regula la delegación de competencias a los municipios para asumir la construcción de centro de salud Aquí se puede consultar el decreto del Consell que regula la delegación de competencias a los municipios para asumir la construcción de centro de salud

El plan funcional detalla que el centro estará distribuido en varias áreas asistenciales, administrativas y de apoyo, con dotaciones que lo convierten en una infraestructura sanitaria de gran capacidad y especialización. La nota de prensa municipal recoge el detalle de esas instalaciones y dotación de facultativos y sanitarios, pero no su presupuesto aproximado.

PLAN FUNCIONAL – CENTRO DE SALUD ORIHUELA COSTA 2

-ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Medicina de Familia: 5 consultas (7 facultativos), prevención, control y seguimiento de enfermedades prevalentes y pacientes vulnerables.

Enfermería: 5 consultas (5 enfermeros), enfermería asistencial y pruebas complementarias, 2 consultas de curas, sala de extracciones con 5 puestos.

Pediatría: 2 consultas (2 pediatras), revisiones escolares, educación para la salud, 2 consultas de enfermería pediátrica.

Matrona: 1 consulta y 1 sala de preparación al parto, atención al embarazo y puerperio.

Trabajo Social: 1 consulta con 1 trabajador/a social.

-ÁREA DE ATENCIÓN AL PACIENTE

Zona central de citación e información al paciente (6 puestos, 4 auxiliares administrativos). Sistema de Información y de atención de admisión, rápido, sencillo y eficiente que permita una gestión adecuada de los trámites administrativos.

Zona central integrada de citación e información al paciente.

2 despachos administrativos e informáticos.

Zona para celadores y sillas de ruedas.

-ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

Despachos de Coordinación Médica y de Enfermería.

Sala de reuniones y sala de docencia.

Sala de lencería, almacén general, zona de limpieza, zona de seguridad, vestuarios (2), sala de estar.

Salas de espera amplias, sectorizadas y accesibles, con separación entre adultos y pediatría.

-ÁREA DE UNIDADES DE APOYO

Salud Bucodental: 2 consultas médicas, 1 gabinete de odontopediatría, sala de espera para anestesia local, sala de esterilización.

Área de la Mujer – C.O.F. (Centro de Salud Sexual y Reproductiva): 3 consultas (médica, enfermería con exploración ecográfica y sexóloga), anticoncepción, diagnóstico precoz de cáncer ginecológico. Este equipo complementaria la labor de la unidad de apoyo de salud sexual y reproductiva del centro de slaud del Acequion, que este momento tiene asignados 209.805 pacientes potenciales de los diez municipios del área sanitaria.

Área Locomotor – Rehabilitación: 2 consultas médicas RHB, 1 gimnasio, 4 boxes de electroterapia, despacho de fisioterapia, vestuario con aseo y ducha, almacén.

Radiología: sala para equipos digitales de radiología convencional y sala de mamografía.

-PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC)

2 consultas de Medicina Familiar, 1 de Pediatría, 2 de Enfermería, 1 de Soporte Vital.

Celador y auxiliar administrativo en admisión.

Sala de estar, zona de aseos con ducha y taquillas, 4 habitaciones de descanso, aseos diferenciados.

Con esta infraestructura, insiste el Ayuntamiento dando por hecho su ejecución en breve, Orihuela Costa dará un "salto cualitativo" en la atención sanitaria, garantizando servicios adaptados "a una población diversa, con alto volumen de residentes internacionales y necesidades específicas de atención primaria, especializada y continuada".

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha finalizado señalando que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando de la mano de la Generalitat para que este proyecto se materialice lo antes posible”.

Escépticos

Por su parte, la Asociación de Vecinos Unidos por la Costa, ya señaló su satisfacción por el hecho de se vaya a construir el segundo centro de salud. Pero se mostró muy escéptica con la capacidad del Ayuntamiento oriolano a la hora de asumir el proyecto "cuando es un municipio que puede estar meses y meses tramitando un contrato para reparar una barandilla". También cuestionó que esta iniciativa de por eliminada la propuesta previa de ampliar el actual centro de salud, porque se podrían abordar los dos proyectos.