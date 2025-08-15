El trasvase Tajo-Segura estará cerrado más de un mes por el hundimiento grave de un tramo en Albacete

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) trabaja en la reparación del trasvase Tajo-Segura tras la detección de una rotura en un punto del acueducto situado en la provincia de Albacete que se produjo el pasado 7 de agosto, aunque la CHT, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha informado de la incidencia una semana después.

El hundimiento de la solera y los paños del canal a cielo abierto se localiza en un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre.

Hundimiento de la solera y caída de los paños del tramo del acueducto a su paso por Liétor / Miteco

Vaciado del canal

Después de la detección inicial, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con el objetivo de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños.

Una vez logrado el vaciado del canal en su totalidad, se inició de inmediato el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto. Como resultado de la primera evaluación, los técnicos han constatado graves daños por el colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan. A la espera de definir, durante los próximos días, el alcance detallado de los trabajos necesarios para recuperar la funcionalidad de la infraestructura se estima, inicialmente, que la duración de estos supere el plazo de un mes.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, señaló que la afección las sesenta comunidades de regantes usuarias del agua del trasvase de esta rotura dependerá del tiempo que sea necesario para su reparación. Afortunadamente, se ha producido tras cinco meses en los que los trasvases autorizados han sido los mayores en más de una década y en el tramo final del año hidrológico que termina el 30 de septiembre.

Todavía hay suficiente

En abril, mayo y junio se autorizó el trasvase de 180 hectómetros, sesenta mensuales, cuando la cifra más habitual es de 27 mensuales. Y en julio y agosto otros sesenta mensuales. Los embalses que alimentan el acueducto, el de Entrepeñas y Buendía, recogieron un volumen récord de caudales por las intensas precipitaciones en la zona en invierno y primavera.

Por lo que los reservorios de agua dedicados exclusivamente a recoger agua del trasvase como el embalse del Talave con 14 hectómetros, que es el que recibe directamente el agua del trasvase, y que está al 42 % de su capacidad o el de Crevillent al 60 %, con 7 hectómetros, siguen presentando reservas importantes, además de los 50 hectómetros que acumula La Pedrera -que también recibe agua desalada de Torrevieja-. A lo que hay que sumar el estado de las balsas en el punto final de entrega de cada una de las comunidades de regantes.

El trasvase, también conocido como acueducto Tajo-Segura, que se puso en marcha hace 46 años, tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito.

Evaporación y fugas

Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Al margen de túneles y sifones, como el de Orihuela, casi todo el trazado discurre a cielo abierto. Lo que no solo provoca una pérdida de agua considerable por evaporación, de entorno al 10 % del total almacenado.

Embalse de Crevillent, que acumula exclusivamente agua del postrasvase del Tajo / INFORMACIÓN

Su configuración a cielo abierto expone a la infraestructura a roturas en zonas con características geológicas singulares, como suelos yesíferos, además de daños por factores climatológicos: el canal suele terminar encauzando aportes de lluvias torrenciales, con el arrastre de sedimentos. Por lo que exige de un mantenimiento constante, que en buena parte se paga con las tarifas que pagan los regantes por el suministro de agua.

El trasvase hace llegar a Alicante, la Región de Murcia y Almería una media anual de 300 hectómetros. De los que algo más de 200 se destinan a regadío y el resto al abastecimiento de agua urbano. La provincia de Alicante recibe en torno al 25 % del total para ambos usos.