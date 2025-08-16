El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja

El día de mayor ocupación turística del año y el empeño del Ayuntamiento de Torrevieja de ofrecer entretenimiento gratuito en el corazón del casco urbano con el Desfile de Verano confluyeron el viernes para la tarde, festividad de la Virgen de Agosto, para generar una importante retención de tráfico que tuvo su punto caliente en el nuevo aparcamiento del Puerto entre las once de la noche y las dos de la madrugada.

D. Pamies

Docenas de usuarios de ese estacionamiento se vieron atrapados cuando querían salir del recinto subterráneo que alberga 600 plazas de aparcamiento justo cuando estaba finalizando el desfile. Alguno de ellos tuvieron que emplear hasta dos horas para dejar el parking. No sin momentos de tensión entre los conductores que intentaban salir cuanto antes del lugar cargado de una combustión de docenas de vehículos en cola que entraba por el aire acondicionado, entre pitidos y enfrentamientos verbales.

Aunque el 112 de la Generalitat recibió numerosas llamadas, estas no fueron derivadas ni a la Policía Local ni a la Guardia Civil, al entender que era exclusivamente un problema de tráfico.

Los encargados del aparcamiento, que abrió sus puertas hace solo unos meses, no podían hacer nada más porque era la rotonda de acceso en la plaza de Waldo Calero la que estaba totalmente colapsada. El aparcamiento se ha puesto en marcha con una peculiar disposición en el acceso y salida del parking. Se hace desde el mismo punto con dos carriles de entrada y uno de salida. Y no por una salida y una entrada distintas.

Congestión

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón (PP) admitió que se dio la confluencia de varios de esos factores. En primer lugar la jornada, quizá, con mayor ocupación turística de 2025 y la celebración del Desfile de Verano. Este último impedía desde las diez de la noche, mientras se estaba celebrando, que el tráfico se desviara por la calle Ramón Gallud, que es la alternativa más clara para la Policía Local cuando en la fachada marítima los aparcamientos de Vista Alegre, Marina Salinas y el nuevo del Puerto ya no tienen más capacidad.

Los tres estaban hasta la bandera. Además, el Desfile terminaba precisamente en un escenario del paseo Vista Alegre y los coches continuaban circulando para intentar llegar a Marina Salinas pese a que estaba lleno.

Un semáforo permite el paso de peatones en Ramón y Cajal porque las obras del puerto han demolido el paso peatonal del paseo de La Libertad. Y en ese punto se genera una retención de vehículos muy importante a diario este verano.

Alarcón señaló que durante varias horas hubo presencia de agentes de la Policía Local en esa rotonda para regular el tráfico y que cuando terminó el desfile se desvió a la calle Ramón Gallud.

También remarcó que este verano la coordinación entre aparcamientos y Policía Local está funcionando para desviar el tráfico cuando están llenos todos estacionamientos.

D. Pamies

Aparcamientos disuasorios

El Ayuntamiento trabaja en varias medidas para evitar que la saturación y masificación veraniega degrade al destino turístico como intentar de que lleguen los aparcamientos disuasorios de pago de la periferia combinados con un servicio de transporte público digno -ahora no se puede definir así-, y que se concluyan las obras en el puerto, es encomendarse a la llegada del día de San Ramón. También está trabajando en la creación de una zona de bajas emisiones y la regulación del estacionamiento con zona azul, en medidas que afectarán principalmente al centro.

También deberá sustituirse la rotonda actual de acceso en la plaza de Waldo Calero porque las obras de remodelación del Puerto eliminan el acceso a Marina Salinas y la Lonja por la avenida de la Libertad, que desaparece. Por lo que en el mismo punto en el que se produjo el viernes el atasco deberá entrar y salir, además del tráfico del aparcamiento del Puerto el de Marina Salinas y los camiones de gran tonelaje de la lonja pesquera.