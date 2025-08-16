El órgano de Orihuela despliega su grandeza en manos del maestro del Vaticano

En la penumbra cargada de historia que se desprende de la Catedral de Orihuela, el maestro Josep Solé Coll -organista titular de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano- se adueñó del monumental órgano este sábado poco después de las 20:30 horas. Fue un instante tan solemne como íntimo, donde el eco de los primeros toques pareció convocar el espíritu del templo mismo.

Durante la entrevista previa a INFORMACIÓN, Solé Coll destacó que el órgano de Orihuela es "muy grande, con muchos registros", y se propuso explorar todas sus posibilidades sonoras. Este comentario anticipaba una interpretación consciente y respetuosa, donde cada combinación de registros se convirtió en un descubrimiento de texturas acústicas y emocionales, fiel a la magnitud del instrumento.

La entrada al concierto fue libre, lo que llenó el templo con público variado y emocionado. A su vez, se habilitó una “fila cero” para quienes quisieron colaborar con el mantenimiento y la conservación del órgano restaurado.

Oriundo de Sabadell, Solé Coll inició su formación musical con solfeo y piano en la Academia Marshall de Barcelona, completando sus estudios de órgano con los maestros Josep Mª Mas y Montserrat Torrent en el Conservatori del Liceu. Posteriormente, perfeccionó su arte en el Pontificio Istituto di Musica Sacra en Roma bajo la dirección del padre Theo Flury. Luego participó en cursos con grandes figuras internacionales como Olivier Latry, Daniel Roth, Paolo Crivellaro, Michel Bouvard y Marie-Claire Alain. Su trayectoria incluye roles litúrgicos en la basílica de Santa María la Mayor y San Lorenzo fuori le mura, hasta alcanzar su posición actual en San Pedro, y recitales en Europa, EE.UU., Canadá, China, Brasil y México.

Una velada de resonancias patrimoniales

Así transcurrió la velada en Orihuela: un homenaje musical al templo gótico, un puente entre pasado y presente, una experiencia potente y reflexiva. El público, con los ojos cerrados o mirando fijamente los tallados dorados del órgano, vivió cómo cada registro pronunciado daba voz al patrimonio vivo de la Catedral. Fue una cita donde la música sacra, el legado patrimonial y la solidaridad se fusionaron en una sola nota.