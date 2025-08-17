Las comisiones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa no logran justificar el gasto en subvenciones municipales

Las comisiones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa no han logrado rebatir los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Orihuela que señalan graves irregularidades en la justificación de buena parte de las subvenciones municipales que recibieron para encargar actos de fiestas a distintos suministradores durante el año 2024.

Por ese motivo, la junta de gobierno tiene previsto mañana martes aprobar el inicio del trámite de reclamación del reintegro de las cantidades abonadas para cada una de las comisiones, con intereses de demora.

Justicia

Además, el gobierno local de coalición del PP y Vox ha preparado y comunicado a la Fiscalía de Orihuela que cuenta con toda la documentación disponible para registrar oficialmente el asunto en el Palacio de Justicia oriolano, como avanzó INFORMACIÓN, lo que previsiblemente se hará efectivo físicamente en las próximas horas.

El Consistorio reclama 19.280 euros a la agrupación de Fiestas de La Murada, que a la sazón, hasta descubrirse estas irregularidades presidía, el asesor del alcalde, Cristian Berná, y otros 7.352 euros a la de Orihuela Costa.

Derivaciones políticas y denuncia del tesorero Para el caso de la Comisión de Fiestas de La Murada este expediente tiene, además, recorrido político porque quien figura como presidente de la comisión en ese periodo, Berná, era también, hasta hace un par de semanas asesor del alcalde Pepe Vegara (PP), y hubo de renunciar al cargo por este asunto. Como tesorero de la comisión de fiestas durante ese periodo, por su parte, figura un asesor de Vox en el mismo equipo de Gobierno de PP-Vox. La Murada, la principal pedanía de Orihuela, fue en la que Vox obtuvo uno de los mayores porcentajes de voto en las municipales de 2023 -fue la única pedanía de las 20 del término municipal en la que ganó frente al PP, PSOE, Cs y Cambiemos-. El portavoz de la formación de Abascal es Manuel Mestre, natural de La Murada. Ese asesor de Vox habría denunciado la presunta falsificación de su firma en los documentos presentados por la comisión para justificar los gastos pero sin señalar una autoría concreta, con posterioridad al inicio de la investigación municipal de la justificación de subvenciones.

Fuegos artificiales en las fiestas patronales de La Murada / Comisión de Fiestas

La imprenta y la ayuda de la Agencia Tributaria

Entre otras irregularidades se presentó una factura por valor de 8.900 euros por la contratación de la banda de música Juventud Musical de La Murada. Sin embargo, esta entidad percibió 2.000. En este caso, los responsables de esta entidad musical se enteraron de esa irregularidad cuando el Ayuntamiento ratificó qué es lo que habían cobrado por participar en los actos de fiestas.

Además, la comisión de fiestas presentó dos facturas de 11.337 euros y 2.440 por la confección de la revista de fiestas cuando el coste real fue, según la documentación, de 1.742. Aquí el proveedor se negó a aportar información. El Ayuntamiento tuvo que pedir la colaboración de la Agencia Tributaria porque la destinataria del abono, una empresa de impresión, se negó a aportar la documentación que se le solicitaba y fue el organismo del Estado el que certificó que solo había una factura real.La de menor importe de las tres.

Fuentes conocedoras de las irregularidades detectadas señalan que el alcalde Vegara conocía los problemas de supuestas falsificaciones en La Murada desde el pasado mes de mayo.

Dos versiones, las dos irregulares

Por su parte, la comisión de fiestas de Orihuela Costa, que hasta que se desvelara este asunto actuaba en estrecha sintonía con la concejalía de Fiestas de Rocío Ortuño incluso a la hora de cuestionar al reivindicativo movimiento vecinal del litoral, ha remitido en las últimas semanas varios escritos al Ayuntamiento que no justifican los gastos, ni las graves irregularidades detectadas en los documentos presentados como facturas.

La comisión de fiestas de Orihuela Costa fue advertida de que los técnicos habían detectado una supuesta falsificación, comprobable a simple vista por un cuerpo de letra mucho más grande que el oficial, en el apartado de importe de los justificantes de transferencias bancarios desde su cuenta a suministradores de los actos organizados, «donde se comprueba de forma clarividente que las cantidades (de los importes) han sido manipuladas», según los informes técnicos. Se trata de cinco justificantes bajo el concepto genérico de gastos de fiestas de San Juan en el que aparecen varias empresas como destinatarias. Ante la advertencia de estas «inconsistencias» la comisión volvió a remitir los mismos justificantes, con una apariencia más ajustada que en la primera versión a la real de esa entidad bancaria pero con las mismas incongruencias en la casilla de importe.

No se correspondía, sin embargo, con el formato del banco en los sangrados y matrices de los números. Con lo que se volvía a repetir la supuesta falsedad documental. Fue el banco el que finalmente confirmó al Ayuntamiento que no consta que se hayan hecho esas operaciones.

Anuncio de las fiestas de San Juan de 2024 en Orihuela Costa, organizadas por la comisión de fiestas y en las que se centran las principales irregularidades / comisión de fiestas de Orihuela Costa

Sin comentarios

Este diario ha intentado contactar con la presidenta de la comisión de fiestas en varias ocasiones. En un primer momento no respondió a las llamadas, si bien indicó poco después que el asunto se encontraba ya en manos de abogados y que el Ayuntamiento informó a los medios sobre estos expedientes antes de que la comisión los conociera y pudiera alegar.

Malversación

El expediente para que el Ayuntamiento recupere el dinero público sin justificar no deja de ser una oportunidad para las comisiones -en concreto, quienes figuran como responsables de la justificación de las ayudas- de que en una futura investigación judicial de los hechos, se observan indicios de delito para abrir una investigación, al tipo penal de falsedad documental no se le sume el de malversación de caudales públicos.