TORREVIEJA

Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja

El Ayuntamiento propondrá al resto de empresas que se han presentado realizar el servicio mientras la población de gallináceas sigue descontrolada

Gallos, gallinas y pollos siguen campando a sus anchas por algunos rincones de la geografía urbana de Torrevieja este verano de 2025, sobre todo zonas verdes. Vídeo JOAQUÍN CARRIÓN

Gallos, gallinas y pollos siguen campando a sus anchas por algunos rincones de la geografía urbana de Torrevieja este verano de 2025, sobre todo zonas verdes. Vídeo JOAQUÍN CARRIÓN

JOAQUÍN CARRIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La empresa propuesta para llevar a cabo la captura de entorno 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja ha renunciado al contrato.

El Ayuntamiento deberá ahora proponer a las siguientes mercantiles licitadoras, un total de siete, por orden de valoración de su oferta de la mesa de contratación si quieren asumir la prestación.

Esta renuncia va a retrasar el objetivo municipal de intentar despejar muchos rincones de la vía pública de la presencia de las aves, que no solo puede provocar accidentes, además de carecer de control veterinario al criar de forma natural en espacios urbanos.

Santuario

La concejala del área de Bienestar Animal, Concha Sala, señaló que la empresa Econplanin, Xestión e Información Ambiental, con sede en Galicia, justificó la renuncia en que desconocía que los animales capturados debían ser reubicados vivos en un santuario que pusiera a disposición la empresa. Algo que figura con bastante claridad en el pliego.

Ese albergue o santuario debe garantizar que los animales se retiran sin ser sacrificados, algo que exige la actual legislación estatal sobre bienestar animal.

Lo cierto es que el Ayuntamiento lleva siete meses en trámite de una adjudicación que apenas supera los 16.000 euros de inversión sin IVA y la propuesta de adjudicación a la empresa que ha renunciado se notificó en el mes de mayo.

Una rotonda tomada por gallos, gallinas y pollos en Torrevieja ( fotos de 2018)

Una rotonda tomada por gallos, gallinas y pollos en Torrevieja ( fotos de 2018)

Ver galería

En la rotonda de la avenida de Urbano Arregui en Villa Amalia de Torrevieja se pueden encontrar hasta 40 pollos, gallinas y pollos. Llegaron en 2014 y la granja sigue creciendo. / TONY SEVILLA

Campan a sus anchas

Mientras tanto las zonas que mayor presencia de gallináceas presenta en el casco urbano desde hace muchos años no solo se ha visto reducido su número y superficie de su hábitat urbano habitual. Ha aumentado y siguen conquistando nuevos espacios. Por ejemplo, una parte del "núcleo" de la zona sin urbanizar de Villa Amalia ha "saltado" a la zona verde abandonada de La Veleta.

Y en el entorno de las zonas verdes del barrio de San Roque, al que no llegan los equipos del nuevo servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines, la población de estas aves se ha multiplicado. No ayuda que algunos vecinos siguen dando de comer a las gallinas, en esta zona o en los parques de La Estación, parque de las Naciones o Molino del Agua, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
  2. Los vecinos de playa Babilonia de Guardamar presentan la solicitud para la demolición de 59 casas
  3. Siete detenidos por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
  4. El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja
  5. Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones
  6. El Ayuntamiento de Torrevieja aprueba el presupuesto para premiar cada nacimiento con 450 euros
  7. Muere atropellada una mujer de 77 años en un paso de peatones en Torrevieja
  8. El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro

Alicante sufre la jornada más sofocante de la ola de calor con picos de 43 grados

Alicante sufre la jornada más sofocante de la ola de calor con picos de 43 grados

Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja

Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja

Tres detenidos por robar joyas en una casa de Orihuela tras sustraer las llaves del coche del propietario

Tres detenidos por robar joyas en una casa de Orihuela tras sustraer las llaves del coche del propietario

El órgano de Orihuela despliega su grandeza en manos del maestro del Vaticano

El órgano de Orihuela despliega su grandeza en manos del maestro del Vaticano

Calor extremo hoy en Alicante: Aemet decreta el aviso rojo por altas temperaturas

Calor extremo hoy en Alicante: Aemet decreta el aviso rojo por altas temperaturas

El trasvase estará cerrado durante más de un mes por hundimiento de un tramo en Albacete

El trasvase estará cerrado durante más de un mes por hundimiento de un tramo en Albacete

El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja

El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja

Verano 2025: La Ley de Murphy hace estragos en la costa

Verano 2025: La Ley de Murphy hace estragos en la costa
Tracking Pixel Contents