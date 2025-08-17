TORREVIEJA
Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
El Ayuntamiento propondrá al resto de empresas que se han presentado realizar el servicio mientras la población de gallináceas sigue descontrolada
La empresa propuesta para llevar a cabo la captura de entorno 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja ha renunciado al contrato.
El Ayuntamiento deberá ahora proponer a las siguientes mercantiles licitadoras, un total de siete, por orden de valoración de su oferta de la mesa de contratación si quieren asumir la prestación.
Esta renuncia va a retrasar el objetivo municipal de intentar despejar muchos rincones de la vía pública de la presencia de las aves, que no solo puede provocar accidentes, además de carecer de control veterinario al criar de forma natural en espacios urbanos.
Santuario
La concejala del área de Bienestar Animal, Concha Sala, señaló que la empresa Econplanin, Xestión e Información Ambiental, con sede en Galicia, justificó la renuncia en que desconocía que los animales capturados debían ser reubicados vivos en un santuario que pusiera a disposición la empresa. Algo que figura con bastante claridad en el pliego.
Ese albergue o santuario debe garantizar que los animales se retiran sin ser sacrificados, algo que exige la actual legislación estatal sobre bienestar animal.
Lo cierto es que el Ayuntamiento lleva siete meses en trámite de una adjudicación que apenas supera los 16.000 euros de inversión sin IVA y la propuesta de adjudicación a la empresa que ha renunciado se notificó en el mes de mayo.
Campan a sus anchas
Mientras tanto las zonas que mayor presencia de gallináceas presenta en el casco urbano desde hace muchos años no solo se ha visto reducido su número y superficie de su hábitat urbano habitual. Ha aumentado y siguen conquistando nuevos espacios. Por ejemplo, una parte del "núcleo" de la zona sin urbanizar de Villa Amalia ha "saltado" a la zona verde abandonada de La Veleta.
Y en el entorno de las zonas verdes del barrio de San Roque, al que no llegan los equipos del nuevo servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines, la población de estas aves se ha multiplicado. No ayuda que algunos vecinos siguen dando de comer a las gallinas, en esta zona o en los parques de La Estación, parque de las Naciones o Molino del Agua, entre otros.
