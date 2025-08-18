El Ayuntamiento de Orihuela asegura ahora que prepara un plan para que las Norias Gemelas giren

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Orihuela trabaja "en un proyecto integral" destinado "a la conservación y el mantenimiento de las Norias Gemelas Moquita y Pando", elementos históricos del regadío tradicional de la huerta oriolana. Esta actuación se desarrolla en coordinación con el área de Patrimonio para preservar los bienes hidráulicos que forman parte de la identidad del municipio, como azudes, acequias y azarbes.

En las próximas semanas

La concejala de Agricultura, Noelia Grao, explicó que "en las próximas semanas" se dispondrá de un documento técnico que permitirá llevar a cabo "un plan de actuación específico".

“Nuestro objetivo es garantizar la puesta en valor, la conservación y el mantenimiento de las Norias Gemelas y de todo el regadío tradicional, que es una seña de identidad de Orihuela y un legado que debemos proteger para las futuras generaciones”, destacó Grao.

Drenajes

La memoria contempla la ejecución de drenajes que permitan la evacuación del agua y favorezcan su retorno al cauce, de forma que se genere un impulso a través de la propia fuerza hidráulica. Además, se instaurará un protocolo de limpieza y mantenimiento periódico para asegurar la conservación de las norias en condiciones óptimas.

Limpieza y engrase del eje

De forma paralela, mientras se elabora este documento, ya se han realizado labores de conservación en el enclave. En las últimas semanas, y bajo supervisión municipal, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y engrase del eje de las norias mediante una empresa especializada. La edil ha finalizado señalando que “las Norias Gemelas seguirán siendo un símbolo vivo de nuestra historia y un referente de la cultura del agua en Orihuela”.

Norias Gemelas en el rincón de Las Norias de Orihuela / AXEL ALVAREZ

Inversión

El anuncio del equipo de Gobierno se produce después de que este diario señalara que tras la inversión de medio millón de euros realizada por el Ayuntamiento entre 2023 y 2024, tras una larga reclamación de la Asociación de de Amigos de las Norias Gemelas para rehabilitar las norias estas no giran, aunque sea de forma testimonial para mostrar a los visitantes su función principal de elevar agua a los heredamientos de Moquita y Pando.

Mecanismo de una de las norias del barrio del mismo nombre, en la Parroquia de Desamparados / AXEL ALVAREZ

Bien de Interés Cultural

Por otra parte, en algo a lo que la nota de prensa no hace alusión, el Ayuntamiento ha señalado que en el nuevo catálogo de elementos protegidos espera que las Norias Gemelas cuenten con la categoría de Bien de Relevancia Local. En el convenio de cesión de las Norias por parte del Juzgado Privativo de Aguas al Ayuntamiento de Orihuela en 2017 el municipio se comprometía a iniciar el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural.

En aquel momento también se planificó, sin que se haya avanzado en ese objetivo, en la construcción de un centro de interpretación de la huerta tradicional ligado al patrimonio hidráulico.