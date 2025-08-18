CALLOSA DE SEGURA
Miles de callosinos acompañan a la imagen de San Roque para cerrar las fiestas patronales 2025
Miles de vecinos, visitantes y devotos se dieron cita el sábado para acompañar al patrón de Callosa de Segura, San Roque, en la tradicional procesión que marcó el cierre de las fiestas 2025.
En una calurosa tarde, los actos conmemorativos del patrón comenzaron con la solemne misa presidida por el vicario de San Martín, Ricardo Díez de Urcullun, quien se despidió de los feligreses callosinos ante su próximo traslado. Tras la ceremonia, la imagen de San Roque salió a la plaza, portado a hombros por los Benimerines, encargados este año de llevar al patrón, junto a los miembros de Protección Civil.
Hacia el santuario
Las filas de alumbrantes y devotos se extendieron durante todo el recorrido, que partió dos horas más tarde hacia el Santuario del patrón. La procesión contó con la participación de Cargos Festeros, Niños Peregrinos, Venancio Peregrinos y Peregrinas, el clero de San Martín y sacerdotes locales, la Cofradía de San Roque, Majas y Damas de las fiestas, representantes de San Adrián, Invocadores y Pregonero, y la Corporación Municipal encabezada por la alcaldesa Amparo Serrano y sus invitados, "solemnizando más si cabe esta muestra de devoción religiosa popular la Filarmónica con su rico repertorio", según remarca el cronista oficial de Callosa, Miguel Martínez Aparicio.
Arraigo en la tradición y marcha mora
El acompañamiento de los callosinos hasta la entrada solemne en la Arciprestal volvió a demostrar el arraigo de esta tradición en la localidad. La jornada concluyó con el concierto de la Sociedad de Arte Musical La Filarmónica en la Plaza de España, que incluyó el estreno absoluto de la marcha mora “El Mhonja”, y la posterior subida al Santuario al ritmo de pasodobles para la tradicional despedida del Santo, dando por finalizadas las fiestas 2025.
