La nota colgada en una comunidad de vecinos de Torrevieja que exige silencio para la siesta: ¿tiene validez legal?

La convivencia nunca es tarea fácil. Requiere de un entendimiento y respeto por las necesidades de los demás que a menudo se obvian. No es coincidencia que la prueba de fuego de las relaciones de pareja sea mudarse juntos. Si la convivencia es capaz de matar el amor a menudo, ¿qué puede ocurrir entre vecinos? Las disputas son frecuentes en bloques de viviendas y urbanizaciones: ruido, discusiones e incluso destrozos, hasta el punto en que la policía debe intervenir.

Una usuaria de X (anteriormente conocido como Twitter) ha publicado una fotografía de la curiosa nota que ha dejado colgada el presidente de la comunidad de vecinos. En ella se advierte a los propietarios, tanto en inglés como en español, que deben guardar silencio entre las 16:00 y las 18:00 horas por ser tiempo de descanso y sueño.

Horarios y niveles máximos de ruido

Una comunidad de vecinos no tiene la potestad para establecer una normativa propia para el ruido, independientemente de que los vecinos estén de acuerdo. Por tanto, la nota que difunde la usuaria de X puede colgarse como recomendación, pero no nunca será de obligado cumplimiento. El presidente y los vecinos pueden fijar una serie de indicaciones para favorecer la convivencia, pero no vinculantes. La normativa municipal es la que establece los límites en función del nivel de confort acústico. En el caso de Torrevieja, se diferencia entre el horario de día y el horario de noche, de 22:00h a 08:00h. También se establecen distintos niveles sonoros dependiendo del uso que se da a la zona.

Límite de decibelios en Torrevieja durante el día en zona residencial:

Pasillos, aseos, cocinas: 40

Dormitorios y piezas habitables: 35

Zonas comunes: 45

Límite de decibelios en Torrevieja durante la noche en zona residencial:

Pasillos, aseos, cocinas: 30

Dormitorios y piezas habitables: 30

Zonas comunes: 35

Cómo lidiar con vecinos ruidosos

Cuando un vecino altera la vida de los demás debido al ruido, la primera medida a tomar es darle a conocer el problema y tratar de arreglarlo pacíficamente. En caso de negarse a poner solución, conviene comentar la situación a la junta de vecinos o al presidente de la comunidad para que actúen como intermediarios, dado que la Ley de Propiedad Horizontal otorga la autoridad necesaria a este último.

Si el problema persiste, se puede llamar a la policía para que los agentes den un toque de atención formal al vecino, lo cual quedará registrado y puede ser de utilidad de cara a un futuro juicio. En última instancia, cuando se han agotado todas las demás vías, es posible interponer una denuncia por incumplimiento de la normativa acústica.

¿Y si no superan el límite legal?

Cuando el ruido está dentro de lo legalmente establecido y el vecino se niega a disminuir el volumen, no queda otra más que buscar soluciones dentro de la vivienda propia. Para dormir, el remedio clásico son los tapones para los oídos, pero también existen alternativas como los auriculares con cancelación de ruido o los generadores de ruido blanco, que están creciendo en popularidad. Otro método, que requiere un poco más de esfuerzo, es reforzar el aislamiento de la habitación donde el ruido sea un problema.

Para resolver una disputa de este carácter, ante todo sentido común y respeto por los demás. Una conversación sosegada puede evitar molestias, enfrentamientos posteriores o una escalada de la situación.