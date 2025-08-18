Un nuevo residencial turístico reduce la capacidad de evacuación de la rambla de la Mosca en Orihuela

Un nuevo residencial turístico en Playa Flamenca ha ocupado en torno a 11.000 metros cuadrados de la vaguada natural de la rambla de la Cañada la Mosca y barranco del Toro en Orihuela Costa.

La promoción cuenta con todas las autorizaciones municipales y autonómicas, figura como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (sin actualizar desde 1990) y está planificado de forma que sortea por escasos metros el riesgo geomorfológico que le confiere a la propia cañada el Plan de Acción Territorial contra el Riesgo de Inundaciones (Patricova) otorga a la zona desde 2015.

El talud con los edificios de viviendas. En primer término uno de los bombeos de la red de sanemiento situados junto a la rambla / D. Pamies

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela aclara que la actuación, que se encuentra muy avanzada con el primer bloque terminado y el segundo en construcción, ha obtenido todas las autorizaciones de licencia de obra mayor, previo visado del proyecto en el Colegio de Arquitectos, pago del impuesto de construcciones e instalaciones. Además de que se ha comprobado recientemente por los servicios de disciplina urbanística que están respetando las alineaciones que figuran en su proyecto.

Para llevar a cabo cientos de viviendas en dos bloques situados junto al barranco la constructora ha levantado un gran talud para igualar el terreno al de la calle, mientras que la explanada forma terraplén con la vaguada de la rambla.

Barrera acústica

Además ha puesto en pie una barrera acústica de grandes dimensiones en su límite con la vía parque de la N-332, que ya ha sido vandalizada y que es ahora la principal vista de las viviendas situadas frente a esta promoción, muy cerca de la sede del Ayuntamiento de Orihuela en la Costa.

La característica principal de este tipo de actuaciones es que reducen la capacidad de evacuación de las ramblas aguas abajo. Generan un efecto embudo. Donde más amplitud alcanzaban los barrancos de forma natural ahora se van estrechando.

Las lluvias difícilmente afectarán a las nuevas promociones de viviendas pero si amplifican el riesgo de que la avenida de agua pueda afectar a lo que resta del cauce hasta el mar. En este caso la urbanización Playa Flamenca.

La rambla recorre algo más de dos kilómetros hasta el mar. Nace en las inmediaciones de Tierras Nuevas -que todavía permanece sin urbanizar-, para luego verse cortada por la autopista Ausur Alicante-Cartagena. Comienza a recuperar el cauce natural a la altura del colegio Los Dolses. En este punto una urbanización construida en los años noventa, entre la avenida Nicolás de Bussy y el propio barranco, ocupa más de la mitad de la rambla.

A la izquierda el lecho del barranco de la Cañada de La Mosca. A la derecha la vaguada rellenada con el talud del residencial / D. Pamies

Aguas abajo hasta la N-332 se ha respetado el cauce, aunque se han ejecutado de forma improvisada varios viales perpendiculares que atraviesan el lecho del barranco para conecta las urbanizaciones. Justo antes de la zona en la que se está construyendo ahora el nuevo residencial, muy cerca de la N-332, confluye con el barranco del Toro. Después el cauce se encajona en la urbanización playa Flamenca para desembocar en la playa de La Mosca, que tuvo que cerrarse durante un par de días a finales de julio por los daños que provocó el arrastre de agua en los aseos y casetas de socorristas una tormenta de 40 litros por metro cuadrado.

Vertidos

Es además la misma rambla en la que se están produciendo constantes problemas de vertidos de aguas residuales de los bombeos de saneamiento que carecen de capacidad para impulsar los caudales que asumen en verano, sobre todo cuando se producen episodios de lluvia. El último tuvo lugar a finales de julio, coincidiendo con esa tormenta, cuando los bombeos volvieron a desbordarse. El Ayuntamiento niega que las aguas de la playa se vieran afectadas por el contenido de aguas residuales y que esa fuera, también, uno de los motivos del cierre.

En amarillo la zona de nueva construcción de viviendas turísticas / INFORMACIÓN

Otros casos

Esta construcción no es la única de las mismas características que se está llevando a cabo en estos momentos en Orihuela y que afecta directamente a la servidumbre de ramblas de dominio público.

En la urbanización la Cuerda, otro residencial ha colmatado una de las vertientes de la Cañada de la Posposa, a la altura de la finca Langostina, con varias casas unifamiliares "colgadas" sobre taludes ganados a una rambla que ya genera muchos problemas en su desembocadura en la playa de La Zenia -Cala Bosque-.

En ambos casos se produce el mismo tipo de ocupación. No invaden dominio público y salvan las zonas de afección del Patricova pero reducen el cauce natural.

Sin deslinde

Además, a lo largo del proceso de ocupación de miles de viviendas desde los años 90 en el litoral las situaciones en las que se ha colmatado suelo que servía para evacuar las aguas de escorrentía de las ramblas ha sido continuo en el entorno de otras ramblas -el caso más evidente es el río Nacimiento en Campoamor- pero también la Cañada de las Estacas, que nacen en Sierra Escalona -a más de ocho kilómetros del mar- y desemboca en la playa del mismo nombre, Cañada de la Posposa, la cañada de la Viña que lo hace en Cala Capitán, el Barranco de Rubio o la Cañada Hermosa, ya en la zona sur del litoral oriolano. Todos estos cauces carecen de deslinde de la Confederación Hidrográfica del Segura.