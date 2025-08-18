Orihuela da el visto bueno a la caza controlada de jabalíes tras los últimos daños en la agricultura

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela que dirige Noelia Grao, informa que, ante el aumento de la presencia de jabalíes en zonas de cultivo, se están autorizando, previo informe técnico de la conselleria, actuaciones de captura o caza controlada para minimizar los daños que esta especie está provocando en el campo oriolano.

En las últimas semanas se ha constatado que estos animales están causando importantes pérdidas económicas a los agricultores, tanto por la destrucción de cosechas como por los desperfectos ocasionados en las infraestructuras de riego. La situación, además de comprometer la viabilidad de determinadas explotaciones agrícolas, supone un riesgo añadido por la cercanía de los jabalíes a zonas habitadas.

Imagen de un ejemplar de jabalí / INFORMACIÓN

Autorizaciones

Estas autorizaciones se conceden conforme a la normativa autonómica vigente, que contempla medidas excepcionales de control de poblaciones de fauna silvestre cuando se acredita un daño significativo en cultivos, infraestructuras o en la seguridad de las personas. Para ello es imprescindible la presentación de un informe técnico justificativo que determine la necesidad de la actuación y el método de control más adecuado.

Noelia Grao ha señalado que “la protección de la actividad agrícola y el respeto por el medio ambiente son dos prioridades que deben ir de la mano. Por eso, todas las actuaciones cuentan con respaldo técnico, se realizan de forma controlada y se someten a seguimiento posterior para evaluar su efectividad”.

Coordinación con los agricultores

La Concejalía de Medio Ambiente continuará trabajando en coordinación con agricultores, sociedades de cazadores y autoridades competentes para dar respuesta a este problema. De acuerdo con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, este tipo de autorizaciones se regulan a través del procedimiento ‘Solicitud de control de ungulados silvestres en zonas comunes de caza’, que permite, en casos justificados, modalidades como esperas, ganchos, batidas o recechos.

El trámite está abierto durante todo el año y se sustenta en la Ley 13/2004 de Caza de la Comunitat Valenciana y en la Orden 22/2021, que regula específicamente el control del jabalí en la Comunitat. Además, los solicitantes deben presentar un informe técnico inicial y, tras la actuación, un informe de resultados que permita el seguimiento por parte de la administración autonómica.

¿Dónde y cuándo?

El Ayuntamiento no especifica dónde se han producido los daños a la agricultura e infraestructuras de riego y a qué zonas habitadas se han acercado los animales.

En otras ocasiones los daños a infraestructuras se han denunciado para el caso de las zonas de producción de almendro que todavía están en explotación en el entorno de las sierras del Cristo y Pujálvarez en el término municipal, cerca de Torremendo.

Orihuela cuenta con el segundo término municipal más extenso de la provincia de Alicante. Tampoco especifica si la solicitud coincide con la línea de ayudas a los municipios autorizadas por la Generalitat y que los ayuntamientos puede solicitar si se hacen cargo por su cuenta de la sobreabundancia de población de jabalí.