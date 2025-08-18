El PP de Orihuela culpa al PSOE de que el paseo de Cabo Roig-La Caleta siga cerrado

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Orihuela considera una "gravísima irresponsabilidad" que el Partido Socialista, aun conociendo lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa y la obligación de respetar las fases de pago, consignación y ocupación antes de solicitar el auxilio judicial, insista en cuestionar un procedimiento que está "claramente regulado". Y remarca que el equipo de Gobierno de PP y Vox ha cumplido, "paso por paso", en el caso del expediente para reabrir el paseo marítimo en Cabo Roig y La Caleta-. Ese tramo de sesenta metros lineales que sigue cerrado en la urbanización Bellavista y que obliga a los peatones a realizar un rodeo de casi dos kilómetros para conectar un extremo con el otro del mismo paseo.

Este tramo lleva cerrado desde diciembre de 2021, cuando una sentencia judicial reconoció su carácter privado. En 2013 la comunidad construyó un muro que bloqueó el paso. Entre 2015 y 2021 se reabrió por decisión municipal. El entonces concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ordenó esa reapertura al considerar que los muros de cierre se habían construido sin licencia y suponían una infracción urbanística no legalizable a demoler. La sentencia dio la razón a los vecinos porque la decisión municipal incumplió, a su vez, plazos y procedimientos administrativos y carecía de la titularidad del suelo y volvió a cerrarse.

Temerario e ilegal

Para las mismas fuentes "resulta aún más grave" que esta situación tenga su origen "en la nefasta gestión del entonces concejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE)", que actuó, a juicio de los populares "manu militari, sin cobertura legal alguna, provocando el cierre por sentencia judicial de un tramo del paseo que fue abierto de manera ilegal" y mediante una vía de hecho. Ese episodio, que "todavía perjudica a vecinos y visitantes, fue fruto de una decisión política temeraria" de la que el PSOE "nunca ha rendido cuentas".

Tramo del paseo abierto antes de su cierre en 2021 / Tony Sevilla

El actual equipo de Gobierno "no ha sido otra cosa que cumplir la ley al milímetro" y recuerda al PSOE que la expropiación forzosa, regulada por la Ley de 16 de diciembre de 1954, implica la adquisición de bienes para satisfacer el interés general- Cuando el acceso afecta a una zona común cerrada de una comunidad de propietarios, la misma ley prevé que en caso de oposición "se requiera autorización judicial".

Este requisito se activa cuando: primero, el acceso es imprescindible para ejecutar la obra pública; segundo, el titular o la comunidad se oponen o hay riesgo de oposición; y tercero, es necesario salvaguardar la inviolabilidad de la propiedad y equilibrarla con el interés general. En este caso, dice el PP, concurren todos los supuestos, por lo que el Ayuntamiento ha actuado con cautela y respeto escrupuloso de los derechos de todos, garantizando que ninguna actuación pudiera ser impugnada por defecto de procedimiento.

Para la misma fuente el PSOE convocó el pasado jueves una rueda de prensa para lanzar acusaciones sin conocer el expediente, sin estudiar la jurisprudencia. Según las mismas fuentes si el equipo de gobierno hubiera querido 'escenificar' una ocupación forzada para la galería, habría buscado titulares, cosa que no ha hecho. "Ha elegido el camino más serio, seguro y responsable que es garantizar que la actuación municipal sea impecable ante la ley y no dé lugar a futuros litigios".

Jurídicamente imposible

Resulta jurídicamente imposible solicitar "auxilio judicial" antes de que se den las condiciones legales para ello, como parece desconocer la concejala socialista que ha realizado estas declaraciones, a pesar de su formación jurídica. La Ley de Expropiación Forzosa establece que esta solicitud únicamente puede presentarse cuando el procedimiento expropiatorio ha finalizado, el justiprecio es firme, se ha abonado o consignado en la Caja General de Depósitos y, aun así, el acceso a la finca o espacio expropiado es impedido por su titular o poseedor.

"En este asunto no se trata de ser valientes o cobardes, sino responsables. La responsabilidad es cumplir la ley, aunque no dé titulares inmediatos. Esa es la diferencia entre el actual equipo de gobierno y el PSOE, que ya demostró en el pasado su inclinación a actuar al margen de lo que se debería haber realizado", según destaca el PP.