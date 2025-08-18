El propietario del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja asegura que no puede vallarlo porque tiene okupas

El Ayuntamiento de Torrevieja ha impuesto una multa de 26.813 euros a la empresa propietaria del antiguo recinto deportivo, jardines, y piscina del barrio residencial de La Veleta por desoír la resolución para que lleve a cabo la limpieza y vallado de la parcela, que presenta en estos momentos un aspecto lamentable en la confluencia de las calles Mare Nostrum, Pacífico y Mar Cantábrico.

Como otras tantas, esta reclamación municipal para que cumplan la ordenanzas municipales ha derivado en un interminable expediente de visitas de Policía Local al recinto, quejas de las comunidades de vecinos adyacentes, alegaciones y recursos por parte de los servicios jurídicos de los dueños, que han sido denegados por los técnicos del Ayuntamiento, para un expediente -el último porque se han tramitado otros anteriormente- que se remonta a 2022.

Expedientes

Este úlitmo expediente ha terminado con la imposición de la primera multa coercitiva. No sin que antes la propiedad se fuera al juzgado de lo Contencioso de Elche, y ganara un recurso que ha paralizado al menos durante dos años la resolución de la multa porque según el consistorio "no se aporta otra prueba de que se esté materializando el cumplimiento de una sentencia judicial firme"

La propiedad asegura y reitera que es la primera interesada en resolver la situación de esta parcela, enclavada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Torrevieja con viviendas unifamiliares en primera línea del mar. Con este objetivo presentó el presupuesto del vallado y limpieza. La finca está repleta ahora de residuos vegetales, pero también de basuras.

Exterior del antiguo recinto deportivo de La Veleta / D. Pamies

Más quejas

Sin embargo, la propiedad ha alegado que durante todo este tiempo en el que no ha intervenido para vallar y limpiar han entrado okupas a la propiedad, a la zona en la que se encontraba en su día la sede del recinto y que está denunciada ante la Guardia Civil. Además, con entrada y salida constante de personas.

Algo que, por otra parte, ha intensificado las quejas de comunidades de vecinos del entorno para que el Ayuntamiento actúe. Los informes de la Policía Local no dejan lugar a dudas de que el vallado está totalmente agujereado y cualquiera puede entrar en la propiedad.

Un camping y un hotel

La finca de unos 9.500 metros cuadrados llegó a ser en su día el centro de la actividad social del residencial con una cafetería, dos pistas de tenis, jardines y piscina. Después se cerró y poco a poco se fue deteriorando. En los últimos cinco años la propiedad ha intentado varios proyectos para dar aprovechamiento a la finca, que está ligada a los promotores iniciales de La Veleta y con un emplazamiento privilegiado en el litoral sur del casco urbano de Torrevieja.

Plantearon la construcción del primer camping de autocaravanas de la ciudad. Y también de hotel de lujo algo que permite la calificación del suelo. Sin embargo, esos proyectos no han avanzado finalmente.