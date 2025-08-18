ORIHUELA
El PSOE de Orihuela cuestiona una nueva tala de árboles con dos Ficus eliminados en Correntías
Los socialistas aseguran que este tipo de actuaciones provocan indignación vecinal
El PSOE de Orihuela ha pedido este miércoles "explicaciones inmediatas" al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela para preguntar si la tala de dos ficus junto a la CV-95 en Correntías responde a una iniciativa municipal o privada.
Según testimonios vecinales recogidos por los socialistas, la zona había sido previamente señalizada. Los residentes pensaban que únicamente se iban a podar las ramas cercanas a la calzada, pero en ningún momento se informó de la eliminación total de los árboles.
Los dos ejemplares se encontraban plantados en la vía pública, sobre la acera, a la altura del número 45 de la CV-95.Daban sombra junto a un banco, también ubicado en la vía pública, y que permanece en el mismo lugar ahora.
"Alarma"
“La gente se alarma ante la falta de explicaciones, de documentos técnicos, de estudios o de una planificación clara que justifique esta tala incontrolada”, señalan desde el PSOE, que ya ha anunciado que llevará esta cuestión al pleno municipal previsto para septiembre si no se aclaran los hechos.
¿Tala o trasplante?
Lo que más preocupa, apuntan desde la formación, es la "falta absoluta de transparencia", ya que incluso tras la actuación, el espacio fue rápidamente limpiado con maquinaria, y se llegó a declarar de forma ambigua que los árboles podrían ser trasplantados, aunque sin confirmar si se trataba de una intervención pública o privada, ni el lugar de destino de los ejemplares.
“Nos preguntamos: ¿Dónde van a reubicarse estos ficus? ¿Existe algún acuerdo con propietarios privados? ¿Ha habido informes técnicos que avalen esta tala? ¿Quién ha tomado la decisión?”, cuestionan los socialistas.
El PSOE denuncia además que esta situación no es un caso aislado, sino parte de una tendencia preocupante de desaparición sistemática del arbolado urbano en la ciudad y sus pedanías durante el último año, muchas veces sin una justificación clara ni información pública previa.
Sensibilidad medioambiental
Mientras tanto, los vecinos y vecinas de Orihuela muestran, a juicio del PSOE, "una creciente sensibilidad medioambiental y preocupación por la pérdida de masa arbórea", algo que, valoran los socialistas "parece no estar siendo compartido ni respetado por el equipo de gobierno. No entendemos cómo se actúa con tal opacidad en temas que afectan a nuestro entorno y calidad de vida. Si realmente existía algún riesgo, los árboles podían haberse podado, no talado completamente”.
