Torrevieja renuncia a la construcción de 5,5 kilómetros de carriles bici al incumplir los plazos de los fondos europeos

El Ayuntamiento de Torrevieja había confeccionado un detallado proyecto de construcción de cuatro carriles bici y la mejora de otro con un presupuesto de 1.245.603 euros. La idea era habilitar itinerarios peatonales seguros para los colegios Acequión y Cuba. Además de un carril bici que hubiera sido esencial para la movilidad sin coche era el previsto a lo largo de la avenida de Monge y Bielsa de 600 metros lineales, para conectar las instalaciones deportivas municipales.

También estaba previsto un carril bici de 4.860 metros lineales que abarcara la fachada litoral norte del casco urbano con la avenida de la Purísima, Mariano Ruiz Cánovas, Alfred Nobel, Martín Luther King y avenida de París. Además, se contemplaba la mejora del carril bici de Delfina Viudes, que permite enlazar el centro del casco urbano con la zona deportiva y el IES Mare Nostrum.

Necesaria por inexistente

La red de carriles bici es casi inexistente en la ciudad más allá de los que discurren paralelos a la CV-95, la avenida de Delfina Viudes, la vía verde y los habilitados últimamente con medios limitados en el entorno de los colegios Ciudad del Mar e IES Mediterráneo. Eso pese al empeño de buena parte de población extranjera por moverse en bicicleta y la proliferación de docenas de patinetes eléctricos, que ayudan a la movilidad de los más jóvenes y de cientos de trabajadores.

Caminos seguros

La obra más relevante para el caso del entorno de los colegios Cuba y Acequión no era tanto la habilitación de los carriles bici. El proyecto lo que contemplaba era la ampliación de las aceras de las calles que confluyen a ambos colegios. Para ello se iba a emplear un sistema de disposición de módulos prefabricados que se encajan entre ellos, a la vez que se adaptan a la acera permitiendo dar continuidad a las aceras más estrechas sin necesidad de obra civil. Para el caso del colegio Cuba las familias deben sortear aceras minúsculas en la calle Apolo y Zoa.

El carril bici de la avenida de Monge y Bielsa iba a conectar la avenida de las Cortes Valencianas con el carril bici de Delfina Viudes.

Una versión distinta a la que indica el expediente

La resolución de la junta de gobierno en la que se desistía del procedimiento de adjudicación recogía que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha aceptado los cambios solicitados por el Ayuntamiento en los proyectos porque exigirían una modificación en los pliegos de contratación y ya se incumplen los plazos. Tampoco el municipio cuenta con fondos propios para abordar este proyecto. Por lo tanto, la directora general de Contratación concluía que no había otra alternativa, aunque es un camino "excepcional" que paralizar la adjudicación y desistir.

Explicaciones

Aunque la resolución es clara a la hora de dejar claro que el Ayuntamiento ha perdido 1,2 millones de euros de fondos de la UE por incumplir los plazos, el concejal delegado de la junta de gobierno Federico Alarcón no lo explicó asi en rueda de prensa. Aseguró que la financiación de 1,2 millones de euros no se pierde, sino que se destina a otros proyectos con fondos europeos. Y que la renuncia se había producido porque el Ayuntamiento tiene previsto remodelar el colegio Cuba y eso modificaba el proyecto. Sin embargo, la rehabilitación del Colegio Cuba que se ha convertido en la última de la prioridades de actuación en reformas de colegios del muncipio cuando tiene que afrontar la sustitución en los próximos años de hasta cuatro centros que están en barracones (incluido el que se abrirá a finales de año en Mar Azul) y la rehabilitación integral del IES Las Lagunas.