Los vecinos de Babilonia de Guardamar se manifiestan el día 20 para rechazar los derribos de las casas

La Asociación de Vecinos Playa Babilonia de Guardamar del Segura ha convocado para el miércoles día 20 de agosto una manifestación en contra de las demoliciones de viviendas en la playa previstas para el mes de septiembre.

La protesta, solicitada en los plazos legales y autorizada, partirá a las 11 desde avenida Ingeniero Codorniu en un recorrido hasta la plaza del Ayuntamiento de Guardamar del Segura.

Actos reivindicativos

Los vecinos llevan todo el verano organizando actos reivindicativos como baños colectivos, mensajes en redes sociales y pintadas en las propias viviendas con «corazones rotos» que buscan salvar la singular hilera de casas de planta baja levantada hace un siglo en primera línea de la playa y rechazar la distinta vara de medir, que a su juicio, utiliza el Gobierno a la hora de interpretar la ley de Costas y negar la prórroga de las concesiones en esta ubicación, mientras sigue autorizándolas en otros emplazamientos con edificaciones con mayor impacto sobre el litoral y el dominio público y dando el visto bueno a actividades y edificios que ocupan tanto la servidumbre de protección, como la de paso, además del propio público.

Regresión y dunas

El Ministerio para la Transición Ecológica defiende por su parte que las viviendas son la causa de la regresión de la playa y que el frente litoral debe recuperarse para el disfrute de todos los ciudadanos, dando continuidad al cordón dunar y la pinada que se sitúa justo detrás de la hilera de viviendas.

De hecho, los temporales de los últimos años han afectado de lleno a las casas, que los vecinos concesionarios de las viviendas han tenido que proteger por su cuenta.

Los vecinos tratan de proteger las casas por su valor patrimonial y que la nueva ley valenciana de Costas los ampare, aunque el Consell no tiene competencias, en la actualidad, para aplicarla porque no han sido solicitadas ni transferidas por el Gobierno de España a la Comunidad Valenciana. Y atribuyen a la falta de actuación y mantenimiento del Estado, además de errores en las infraestructuras que han modificado la dinámica de las aguas y aportación de sedimentos, como es el caso de la desembocadura del Segura, situada a escasos kilómetros al norte de esta playa. También reprochan que las 65 viviendas vayan a demoler y se salven otras 25, consideradas dentro del casco urbano -y fuera de la red natura-.

El derribo de unas 65 viviendas está previsto desde el 15 de septiembre. Los propios vecinos han tenido que contratar las demoliciones parara rebajar el coste de la actuación que deben asumir de su bolsillo y han presentado la solicitud de autorización al Ayuntamiento para llevarlos a cabo.