ORIHUELA
Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
El Ayuntamiento hace efectiva la ocupación de los 60 metros cuyo cierre aislaba peatonalmente a dos grandes zonas de la primera línea de Orihuela Costa
Este martes por la tarde se ha derribado el muro que impedía desde de 2021 la circulación de peatones en los sesenta metros lineales de la urbanización Bellavista. Son apenas 200 metros cuadrados pero su cierre aislaba la movilidad peatonal de dos grandes zonas de urbanizaciones del litoral de Orihuela entre Cabo Roig Aguamarina y La Caleta y de cientos de vecinos. Interrumpía el paseo marítimo y obligaba a dar un rodeo de más de quince minutos para conectar con la "otra parte". Tras un largo proceso de expropiación forzosa del suelo iniciado ese mismo año, el Ayuntamiento de Orihuela ha hecho efectiva la ocupación del terreno. En el momento ha estado presente el alcalde Pepe Vegara (PP), el portavoz de Vox y concejal de Orihuela Costa, Manuel Mestre y el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. "Vamos poco a poco, pero haciendo mucho, mucho", aseguró Vegara parafraseando al propio Mestre.
Poner orden
"Hemos tardado dos años en poner en orden algunas cosas y ahora da sus frutos en Orihuela Costa", aseguró Vegara.
Tras el intento de hace unos días el Ayuntamiento ha logrado el auxilio judicial en "tiempo récord" para llevar a cabo la ocupación del suelo y ha ubicado carteles en ambos extremos de la senda con el escudo de Orihuela y una leyenda que dice que el tramo en primera línea ha sido objeto de una expropiación forzosa.
Es el final de una reivindicación vecinal muy larga, recuerda el presidente de Unidos por Orihuela Costa, Tomás Moreno, que se remonta a casi veinte años en el que los residentes han reivindicado la apertura, que se hizo efectiva entre 2015 y 2021, y que un juzgado tumbó dándole la razón a los propietarios, y que se volviera a cerrar.
Un grupo de unos quince vecinos se han concentrado en las inmediaciones del paso y han improvisasdo un aplauso cuando los operarios lo han dejado abierto al público y la comitiva municipal ha llegado a la parte más cercana al parque de calistenia.
Muchos residentes que pasean por la zona a diario se mostraban incrédulos esta misma tarde, comentaban con otros y se recreaban en franquear el paso que ha estado cerrado tanto tiempo de un lado a otro. La franja abierta al público no deja de tener sus peculiaridades. Todas las viviendas del residencial tienen terraza mirando al mar y ahora también al paso peatonal sin restricciones. Y todos los peatones tienen acceso visual a las casas y sus principales estancias.
"Hoy se ha cumplido un gran anhelo de los vecinos de la costa", ha señalado Tomás Moreno, portavoz de la asociación Unidos por la Costa, que ha querido expresar desde la asociación "la más cordial enhorabuena a todos los que han contribuido a que llegue este día, en el que, por fin –y de forma definitiva- se ha restablecido el paso por la urbanización Bellavista I, después de un largo proceso de expropiación".
Moreno ha agradecido personalmente en nombre de la Asociación su intervención en este complicado asunto al alcalde Pepe Vegara, el concejal de Costa y Playas, Manuel Mestre, la concejala de Seguridad Ciudadana y la concejala de Bienestar Social, Igualdad y RR.HH, Agustina Rodriguez.
El colectivo vecinal también ha querido reconocer la labor del concejal de Patrimonio, Matías Ruiz "quien ha llevado a cabo la gestión del expediente de expropiación, por lo que es justo reconocer su buen trabajo".
También ha estado presente el gerente de la empresa municipal Gestión Medioambiental de Orihuela, Dámaso Aparicio, como responsable de Ecoplan, cuyos operarios han realizado la demolición del muro y de la verja. Han empezado por la parte más cercana a la playa de La Caleta, derribando la puerta de entrada. Y, finalmente, han demolido el muro y verja existente al otro lado.
