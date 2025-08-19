Catral pide a la Generalitat un aparcamiento para vehículos compartidos junto a las dos autovías

El Ayuntamiento de Catral ha solicitado formalmente a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio la construcción de un aparcamiento destinado al uso de vehículos compartidos junto a la autovía AP-7 en el término municipal de Catral.

La ubicación propuesta por el Consistorio Municipal se sitúa entre las rotondas de la carretera CV-913, en la entrada al municipio de Catral desde Callosa de Segura. Los suelos son propiedad de la administración autonómica.

Emplazamiento

Para el Ayuntamiento este emplazamiento se caracteriza por su carácter estratégico dentro de la comarca de la Vega Baja, ya que conecta directamente con la autovía AP-7, la autovía A-7 y se encuentra a escasa distancia de las estaciones de tren de cercanías San Isidro–Albatera–Catral y Callosa de Segura–Cox.

El alcalde de Catral, Joaquín Lucas, ha destacado que “esta propuesta busca ofrecer a los vecinos una solución moderna y práctica para sus desplazamientos diarios fomentando la movilidad sostenible, al tiempo que puede hacer de Catral un referente en conectividad con el resto de la comarca y la provincia de Alicante y Murcia”.

Mapa de distribución del aparcamiento de Daya Nueva junto a la autovía y la CV-912 / INFORMACIÓN

Además, la construcción de este aparcamiento compartido permitiría urbanizar y acondicionar un espacio que actualmente se encuentra abandonado, contribuyendo a mejorar la imagen y ordenación urbana de la entrada al municipio.

El Ayuntamiento confía en que la Generalitat Valenciana valore positivamente esta propuesta, que ya ha demostrado su éxito en otros municipios de la Comunidad Valenciana.

CV-91

Aunque inicialmente fue una iniciativa acogida con cierta frialdad los aparcamientos para vehículos compartidos están teniendo éxito junto a infraestructuras viarias importantes de la Vega Baja. Es el caso de los tres que se han ubicado la CV-91. Se trata de una iniciativa que impulsó el anterior Consell del Botànic, en una estrategia que ha mantenido y ampliado el actual de Carlos Mazón.

Benejúzar, Almoradí, Daya Nueva...

Se han emplazado junto a la rotonda de Benejúzar, en la de Almoradí -que siempre está lleno- y se está ultimando otro, junto a la CV-91 y la propia autovía de la Alicante-Cartagena en Daya Nueva. Se trata de aparcamientos con arbolado y señalización, que permiten ahorrar a los conductores en la búsqueda de estacionamiento en los cascos urbanos a los que se dirigen como Almoradí, además del Hospital Vega Baja.

También se ha puesto en marcha recientemente otro aparcamiento de estas características en la vía rápida que conecta Orihuela con la autovía del Mediterráneo, la CV-930 con casi sesenta plazas.