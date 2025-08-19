La ONCE reparte 70.000 euros en Callosa de Segura

Una alegría para el vendedor de la ONCE Santos Giménez Mas, quien ha llevado la suerte a Callosa de Segura: el sorteo de ayer lunes 18 de agosto repartió en el municipio 70.000 euros mediante dos cupones premiados de 35.000 euros cada uno.

Giménez Mas repartió la suerte desde su punto de venta situado en la Avenida de la Constitución: lleva vendiendo cupones desde mayo de 2023 y está adscrito a la Agencia de la ONCE de Orihuela.

Sobre la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.