La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre

La empresa adjudicataria de la remodelación del paseo del Dique de Levante de Torrevieja ha solicitado al Ayuntamiento ampliar el plazo de ejecución y prorrogarlo para rematar las obras, que no podrán abrirse al público, al menos, hasta finales de septiembre, según confirmaron fuentes conocedoras del proyecto a INFORMACIÓN. Está previsto que el acuerdo de prórroga se apruebe en junta de gobierno extraordinaria esta semana.

Suministros

El plazo de ejecución inicial de la obra, que comenzó en noviembre de 2024, era de nueve meses, y concluyó en julio, con lo que se solicitó la primera prórroga.

Poco antes, a mediados de junio, el alcalde Eduardo Dolón realizó una visita sobre el terreno y anunció que la actuación estaría concluida este mismo mes de agosto. Señalando con claridad que la previsión y el deseo del Consistorio era reabrir este mes, momento de mayor afluencia turística en la ciudad.

El color definitivo que se le ha dado a la estructura del paseo voladizo del Dique de Levante en Torrevieja / D. Pamies

Causas

Como principal causa del retraso la adjudicataria, CHM, habría señalado, según las mismas fuentes, la ausencia de stock en fábrica del mobiliario, en especial los nuevos bancos prefabricados, y la falta de material para llevar a cabo la iluminación especial arquitectónica y monumental, que es una de las principales características de este proyecto.

Además, se han sumado el retraso porque algunas jornadas se ha trabajado a menor ritmo por el registro de temperaturas extremas. En la primera prórroga ocurrió a la inversa. La lluvia retrasó el proceso de repintado de la estructura, y también, de nuevo el retraso en el suministro en la provisión de esa iluminación especial. Se trata de una situación bastante habitual en obras de esta envergadura.

Más de seis millones de euros

La obra de reparación y remodelación del paseo, que conlleva una inversión de 6.543.733 euros (IVA incluido) y no cambia sustancialmente su aspecto actual. Pero sí que renueva de forma integral la mayor de sus elementos para que la conservación sea mucho menos costosa que la que ha afrontado el municipio durante los últimos 25 años: este paseo voladizo se inauguró en 1999.

Sobre todo se centra en la sustitución de los todos los tablones de madera por otros de madera tecnológica con una base de tramex de fibra de vídreo que da mucha al paso de los cientos de peatones que a diario van a emplear el paseo frente a los tablones de madera retirados.

Nuevo pasamanos y barandilla de acero inoxiadable en el paseo del Dique de Levante de Torrevieja / D. Pamies

Se han renovado todos los báculos con sus luminarias situados en paralelo al dique, mientras que las barandillas son ahora de acero. Además se ha ubicado un banco corrido de hormigón a lo largo de 1.300 lineales del paseo que discurre separando la bahía de Torrevieja del mar, diseñado específicamente para esta obra.

También se ha saneado toda la pintura de la estructura del paseo voladizo -antesen amarillo, ahora en gris oscuro-.

El paseo contará con un sistema de iluminación arquitectónico monumental con distintos colores que es lo que definirá más el acabado de la renovación. Esta parte de la actuación cuenta con una subvención de fondos europeos.

El Puerto y sus obras

Las distintas inversiones que se están llevando a cabo en el entorno portuario deben ajustarse como un puzzle para que se puedan abordar todas las obras.

Por ejemplo, la obra adjudicada desde diciembre de remodelación del primer tramo del dique de Levante, entre el Hombre del Mar y el nuevo centro de ocio, además de modificarse para elevar su presupuesto para adaptarse a unas condiciones del terreno que no figuraban en el proyecto, no podrá comenzar hasta que el concesionario del nuevo espacio comercial concluya el nuevo vial que es necesario para dar salida a los camiones de la lonja de pescado y los coches del aparcamiento público de Marina Salinas. Todos saldrán por la rotonda de la plaza de Waldo Calero con la calle María Parodi.

En este punto no parece que exista a corto plazo un proyecto para ampliar esa rotonda, pese a que desde su construcción la actual siempre se ha denominado como "provisional".

Nuevo banco corrido de hormigón y tarima de madera tecnológica en el paseo del Dique de Levante de Torrevieja / D. Pamies

El proyecto licitado para la reurbanización de la feria y el resultante de la supresión del paseo de la Libertad y la avenida del mismo nombre sí traza un nuevo vial con la calle Rambla Juan Mateo y elimina la plaza de Capdepont.

La obra de la pasarela ciega a su vez la salida a Ramón y Cajal, que además se clausura de forma definitiva cuando se reurbanice toda la zona del recinto ferial para ganar espacio peatonal.