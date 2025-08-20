Cientos de vecinos de Babilonia se echan a la calle contra los derribos de las casas

"¿Y si fuera tu casa?, nosostros también somos del pueblo". Ese era uno de los muchos lemas de las pancartas que portaban cientos de vecinos de Playa Babilonia que han reclamado este miércoles con una manifestación por las calles de Guardamar la paralización de los derribos previstos de las casas en la playa para el 15 de septiembre, que acabarán con 65 viviendas centenarias de planta baja en primera línea de playa, pero también, remarcan, con un bien de interés patrimonial, una forma de vida y una parte de la historia reciente del pueblo de Guardamar.

Las casas tienen orden de derribo al negarse el Gobierno a prorrogar las concesiones en dominio público marítimo terrestre bajo el argumento, sostenido por la Abogacía del Estado en los juzgado, que su disposión en hilera es uno de los principales factores de regresión de la arena de la playa desde hace décadas, algo que ha provocado, además, que los temporales provoquen ahora graves daños materiales en las viviendas.

Los afectados, que han peleado en la Audiencia Nacional hasta el último recurso, señalan que el Estado ha aplicado una vara de medir distinta a la de miles de conesiones en dominio público con mayor impacto ambiental, a las que sí prorroga las concesiones, y aseguran que la regresión tiene su origen en un dique mal construido en la desembocadura del Segura, situada unos kilómetros al sur que dispersa los sedimentos que sirven para regenerar las playas, cuando su dinámica natural era que regenerasen la playa Babilonia. Con lo que la regresión tiene causa en la dejadez de la administración.

Sin tirar la toalla

Salvo alguna situación imprevista de última hora las posibilidades de que se paralice la orden del servicio provincial de Costas son remotas. Pero las familias de Babilonia no quieren tirar la toalla y lo han demostrado este miércoles con un recorrido desde de la playa hasta la plaza del Ayuntamiento.

"Las casas de Babilonia no son un juego político. Son nuestro hogar". La protesta estuvo encabezada Manuel López, portavoz durante muchos años de la Asociación de Vecinos de Babilonia, y también estaba animada por el joven David Renner, que durante las últimas semanas ha impulsado la movilización de los vecinos y de la opinión pública a favor de la pervivencia de las casas como patrimonio y como vivienda habitual, no de veraneo, de muchos vecinos.

Protesta contra el derribo de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura / Áxel Álvarez

Los concentrados reclamaron a las puertas del Ayuntamiento que "José Luis, diera la cara", en alusión al alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez (PSOE), que se ha expresado en innumerables ocasiones su conformidad con los derribos en función de las resoluciones judiciales que los disponen.

Cuenta atrás

En realidad, ningún miembro del equipo de Gobierno del PSOE recibió a los manifestantes. Tampoco hubiera quedado bien parado porque el enfado y la indignación va creciendo por momentos entre los vecinos de Babilonia conforme la cuenta atrás se acerca al día previsto de inicio de los derribos, el 15 de septiembre.

El único momento de tensión se produjo cuando una parte de los concentrados en la plaza del Ayuntamiento decidió entrar en el vestíbulo de la primera planta de la Casa Consistorial, en la que se encuentran oficinas de gestión económica y provocando un conato de ocupación de las dependencias municipales en esa zona.

Un momento de tensión

La mayoría del grupo estaba formado por jóvenes, entre ellos algunos por menores de edad, y fueron otros participantes en la marcha los que recomendaron que dejaran el interior del edificio porque esa acción no figuraba en la autorización de la protesta.

De hecho, poco después llegaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil que hasta ese momento solo habían hecho acto de presencia para regular el tráfico al paso de la manifestación.

[Noticia en elaboración]