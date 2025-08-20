Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso

El Ayuntamiento de Guardamar levantó por antes de las doce de este este jueves la prohibición de baño en los once kilómetros de sus playas, según confirmó el alcalde José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura. El municipio izó la bandera roja en todo su litoral tras hallarse el miércoles por la tarde, poco antes de la siete, varados en la playa de Vivers dos ejemplares de dragón azul, un molusco marino venenoso.

Dispositivo

Desde primera hora del jueves se había desplegado un importante dispositivo con distintas batidas desde las seis de la mañana de información a los bañistas y búsqueda de más ejemplares compuesto por el personal de socorrismo, policía local y embarcaciones del servicio de limpieza. También se informaba a los usuarios de las playas con megafonía y en algunos casos se ha ordenado a algunos salir del agua.

Luis Fernández Fuentes, coordinador del dispositivo de socorrismo de Guardamar, señaló que los dragones azules "a simple vista parecen inofensivos. Están a ras del agua, flotan, son pequeños y muy bonitos. Pero son peligrosas, porque el veneno de las carabelas portuguesas que son uno de sus alimentos lo utilizan cuando se sienten amenazadas por un depredador". Es una picadura mucho más intensa que el de las medusas, subrayó.

Bandera roja por los dragones azules en la playa de Guardamar / Áxel Álvarez

Varados en la orilla

El primer edil reconoció que el hallazgo de nuevos ejemplares era complicado. Se trata de un animal que apenas supera los cuatro centímetros de longitud. Y si se localizó ayer en la playa Vivers, al norte del casco urbano, junto a la desembocadura del Segura, fue porque se encontraron varados en la orilla. "Nos asaltó la duda justo cuando se acababa el servicio de socorrismo y decidimos que ondeara la bandera roja con carácter preventivo para informar a la población y de preservar la seguridad", indicó Sáez. "Lo hemos visto en Canarias, Cádiz y Baleares y tenemos que observar si es un hecho aislado o se hace más común".

El Ayuntamiento había ordenado desde la tarde del miércoles izar la bandera roja y prohibir el baño a lo largo de sus once kilómetros de costa tras el hallazgo en playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como "dragón azul", un molusco marino de apenas cuatro centímetros pero capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores con su picadura.

Banderas rojas entre 12 y 24 horas

La señal de alarma partió del coordinador del servicio de socorrismo, tras localizar los ejemplares en la orilla. A partir de ese momento se desplegó el protocolo de seguridad, que incluye la prohibición del baño y la vigilancia preventiva para descartar la presencia de más individuos.

Los socorristas informan a los bañistas en la playa Centro de Guardamar / Áxel Álvarez

Según explicaba Sáez, la bandera roja, como así ha ocurrido, permanecería en la playa entre 12 y 24 horas, dependiendo de la evolución de la situación, como así ocurrió, porque apenas una hora después de iniciarse el horario de socorrimos se levantó la prohibición de baño.

El miércoles, pese a la prohibición, la playa de Vivers, situada entre la desembocadura del río Segura y la playa de Babilonia, continuaba repleta de público, aunque con muchos menos bañistas en el agua.

Un animal tan bello como peligroso

El Glaucus atlanticus es un nudibranquio que apenas mide 4 centímetros, pero su aspecto es tan llamativo como engañoso: un intenso azul metálico y formas que recuerdan a un dragón mitológico. Sin embargo, su belleza esconde un peligro real. Se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano.

El alcalde José Luis Sáez junto a agentes de la Policía Local en la playa Centro de Guardamar este jueves / Áxel Álvarez

Su picadura puede provocar náuseas, vómitos, mareos y fuertes dolores, pudiendo ocasionar reacciones de mayor gravedad en personas con patologías previas. Los biólogos advierten que a pesar de su reducido tamaño el dragón azul es una especie peligrosa.

Se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo. Sin embargo, los expertos matizan que se alimenta también de otras muchas presas inofensivas y que los ejemplares detectados llegan a las costas mediterráneas en malas condiciones

Están presentes en océanos tropicales y subtropicales. Más habitual es su aparición en aguas atlánticas del archipiélago canario donde su presencia suele poner en alerta a los bañistas. Como ocurre con otras especies de origen tropical «ocasionalmente entran en el Mediterráneo aprovechando la corriente atlántica superficial del estrecho de Gibraltar».

Antecedentes en la Vega Baja

No es la primera vez que este molusco aparece en la comarca. El 16 de agosto de 2023, un bañista encontró un ejemplar en la playa de La Mata (Torrevieja) y lo entregó a los socorristas. El hallazgo fue recogido por el biólogo municipal de Torrevieja, Juan Antonio Pujol, en el portal Crónicas Naturales.

Ese mismo día también se registró la presencia de un caracol azul (Janthina spp.), una de las presas habituales del dragón azul.

Por primera vez en tres siglos

La primera observación de este extraño animal en playas del litoral mediterráneo se produjo dos años antes, en 2021, en la cala de Las Estacas de Orihuela Costa. Pujol subrayó entonces la relevancia del suceso, recordando que este nudibranquio llevaba tres siglos sin documentarse en el Mediterráneo español.

Riesgo reducido

Pujol también ha querido matizar la peligrosidad del dragón azul. "Es cierto que los dragones azules acumulan el veneno" de sus presas, pero también cierto que además de carabelas portuguesas se alimentan de otras presas inofensivas como veleros (Velella velella), moluscos pelágicos como Janthina y otras medusas poco urticantes como el botón azul (Porpita porpita)".+

Pero su rareza (cada vez se ven con mayor asiduidad, pero siempre en bajo número) en el Mediterráneo español, hace que cuando se localiza "aparezcan noticias en cascada alertando de una peligrosidad que no concuerda con la información científica de la que se dispone en otras zonas donde su presencia es habitual (Australia) o más común (Canarias)".

"Los dragones azules contienen veneno sí, que puede ser peligroso sí, pero la probabilidad de que esto ocurra es muy muy baja" y el hecho de que los que están apareciendo, "en bajo número y en malas condiciones", sin sus "presas más peligrosas como son las carabelas portuguesas reduce aún más el eventual riesgo".

Imagen de los ejemplares hallados en las playas del sur de al provincia en anteriores observaciones / INFORMACIÓN

Qué hacer si ves un dragón azul

El Ayuntamiento recordó, al margen de que se hayan reabierto las playas, que, en caso de avistamiento, es fundamental seguir algunas recomendaciones como no tocarlo, ni siquiera con guantes; avisar a socorristas o autoridades de inmediato y en caso de contacto, enjuagar la zona con agua salada y acudir al puesto de socorro o al centro de salud más cercano.