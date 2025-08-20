De los 45 grados al “modo Londres”: Rojales despierta entre la niebla más inesperada

Hace apenas dos días, Orihuela ardía a 45 °C y parecía que el verano no daba tregua. Pero esta mañana, como si alguien hubiera cambiado el escenario de golpe, la Vega Baja se ha levantado con un paisaje propio de un thriller británico: niebla espesa sobre el río Segura y un ambiente completamente distinto al vivido horas antes con el calor extremo.

El fenómeno, grabado en Rojales y compartido por MeteOrihuela, tiene nombre técnico: niebla de irradiación. Se produce cuando coinciden varios factores muy concretos: mucha humedad, un punto de rocío disparado y un ligero enfriamiento del suelo. Vamos, el cóctel perfecto para que la madrugada deje la Vega Baja cubierta por un manto blanco.

El contraste que nadie esperaba

Si hace dos días los termómetros ardían y muchos mencionaban “infiernos” y “hornos” para referirse a la ola de calor, lo de hoy parecía un giro de guion. Orihuela pasó de ser el escenario más tórrido de España a despertar como un decorado de Sherlock Holmes. ¿Lo próximo? Solo faltaría que nevara en agosto.

La niebla de irradiación suele durar poco. Con los primeros rayos de sol empieza a disiparse, dejando paso al calor típico de agosto. Pero durante esas primeras horas, la estampa de Rojales junto al Puente de Carlos III se convirtió en postal: farolas apenas visibles, siluetas difusas y el Segura fluyendo bajo un velo misterioso.

Mientras tanto, en la costa, el agua del mar en el litoral de Alicante vuelve a rozar los 30 grados, un valor más propio del Caribe que del Mediterráneo. Este calentamiento anómalo es una de las huellas visibles del cambio climático: por la noche la brisa marina deja de refrescar y se acumulan las llamadas noches tropicales, además de convertirse en combustible que, llegado el otoño, puede intensificar la fuerza de una DANA.

La magia del clima mediterráneo

Lo ocurrido demuestra lo cambiante que puede ser el clima en esta zona: de noches tórridas a amaneceres cubiertos por la "boria" en apenas 48 horas. Una montaña rusa atmosférica que no solo sorprende a vecinos y turistas, sino que se convierte en material viral para redes sociales y, de paso, en tema de conversación para todo el día.

De la ola de calor a la niebla viral

Las imágenes publicadas por MeteOrihuela y grabadas por Pedro Antonio Cases ya corren por X con miles de visualizaciones. El contraste ha sido tan llamativo que parecía un viaje exprés del calor del desierto a la niebla londinense. En apenas dos días, la Vega Baja ha pasado de un escenario propio de agosto a un amanecer que parecía de otra estación.