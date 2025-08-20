El Ayuntamiento patrocina con 220.000 euros el festival "Tardeada de Orihuela" con tirón de grupos "indie"

El Ayuntamiento de Orihuela ha comprometido 220.000 euros en patrocinios para que la ciudad acoja la "Tardeada de Orihuela". Un festival "indie" que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en el recinto de los Huertos y que como primeras referencias de cartel anuncian la actuación de Dorian y la Habitación Roja.

La Música Mola

La difusión de las fechas y la inversión que debe hacer el Ayuntamiento no ha corrido de la mano del propio equipo de Gobierno, que es el que pone el dinero público. Ha sido la propia productora, la Música Mola, la que lo ha desvelado a través de un comunicado.

Para los organizadores Orihuela dará un salto en su oferta cultural con la llegada de esta ‘Tardeada Orihuela’, el "primer gran festival indie de la ciudad", dentro de la programación de las Fiestas de la Virgen de Monserrate.

Según las mismas fuentes el festival, que comenzó "a generar expectación en redes sociales desde julio con mensajes enigmáticos y promesas de sorpresas, pretende consolidarse como un referente musical y cultural en la Vega Baja y en toda la Comunidad Valenciana".

"Tardeada Orihuela" nace con el objetivo de revitalizar el panorama cultural local y proyectar la ciudad como un destino joven, mediterráneo y vibrante, señala la nota de prensa. "Se trata de una apuesta por la música y la cultura como motores de desarrollo y de atracción turística, reforzando el valor patrimonial del municipio".

Para llevarlo a cabo, la productora La Música Mola, responsable de grandes eventos como Brilla Torrevieja, se une al Ayuntamiento de Orihuela, que "ha aprobado" un patrocinio publicitario de 220.000 euros (IVA incluido), aunque ese contrato en exclusividad no figura, de momento, en la información pública de contratación del Ayuntamiento oriolano. La organizadora puso en marcha los perfiles del festival en redes sociales a principios del mes de julio.

El presupuesto procede de distintas áreas municipales: Festividades (66.200 euros) y Turismo, Comercio, Cultura y Juventud (50.000 euros cada una). Tres de ellas son concejalías gestionadas por Vox y dos por el PP.

Según la memoria técnica, la inversión tendrá un retorno económico estimado de más del doble, gracias "al impacto en medios, campañas de publicidad, acciones en redes sociales y cartelería en distintos formatos".

El festival se desarrollará en dos días:

Viernes 19 de septiembre : el recinto abrirá sus puertas con actividades paralelas, ambientación especial y "varias sorpresas que se anunciarán próximamente".

: el recinto abrirá sus puertas con actividades paralelas, ambientación especial y "varias sorpresas que se anunciarán próximamente". Sábado 20 de septiembre: la jornada principal, con los conciertos de Dorian y La Habitación Roja, dos de los nombres más reconocidos del panorama indie nacional. También se sumarán a la fiesta DJs y artistas locales, como Deuve, para completar una experiencia musical que hará vibrar al público.

Dorian, durante un concierto en la provincia de Alicante / Jose Navarro

Venta de entradas

La Música Mola señala que la venta de entradas se pondrá en marcha en breve y que las novedades se anunciarán en redes. El equipo de gobierno desconocía este miércoles los detalles del festival que el propio municipio va a patrocinar. Y también indica que tiene experiencia en la organización de grandes festivales con el Brilla Torrevieja como referente. Una alusión, al vecino municipio de Torrevieja como ejemplo de éxito, que realizan en el propio comunicado.

La productora está formada por un grupo de jóvenes empresarios de la comarca de la Vega Baja. En este caso han optado por la música indie frente a la programación que han realizado en los últimos años en Torrevieja, más "urbana" y comercial. La apuesta por el indie está dirigida a un público más específico, y es la primera de sus características en la comarca.