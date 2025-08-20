El Ayuntamiento patrocina con 266.000 euros el festival "Tardeada de Orihuela" con tirón de grupos "indie"

El Ayuntamiento de Orihuela ha comprometido 266.000 euros en patrocinios (IVA incluido) para que la ciudad acoja la "Tardeada de Orihuela". Un festival "indie" que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en el recinto de los Huertos y que como primeras referencias de cartel anuncia la actuación de Dorian y la Habitación Roja.

La Música Mola

La difusión de las fechas y la inversión que debe hacer el Ayuntamiento no ha corrido de la mano del propio equipo de Gobierno, que es el que pone el dinero público. Ha sido la propia productora, la Música Mola, la que lo ha desvelado a través de un comunicado.

Para los organizadores Orihuela dará un salto en su oferta cultural con la llegada de esta ‘Tardeada Orihuela’, el "primer gran festival indie de la ciudad", dentro de la programación de las Fiestas de la Virgen de Monserrate.

Según las mismas fuentes el festival, que comenzó "a generar expectación en redes sociales desde julio con mensajes enigmáticos y promesas de sorpresas, pretende consolidarse como un referente musical y cultural en la Vega Baja y en toda la Comunidad Valenciana".

"Tardeada Orihuela" nace con el objetivo de revitalizar el panorama cultural local y proyectar la ciudad como un destino joven, mediterráneo y vibrante, señala la nota de prensa.

"Se trata de una apuesta por la música y la cultura como motores de desarrollo y de atracción turística, reforzando el valor patrimonial del municipio", según la información facilitada como comunicado y avanzada por Activa Orihuela.

Para llevarlo a cabo, la productora La Música Mola, responsable de grandes eventos como Brilla Torrevieja, se une al Ayuntamiento de Orihuela, que "ha aprobado" un patrocinio publicitario de 266.000 euros (IVA incluido). La organizadora puso en marcha los perfiles del festival en redes sociales a principios del mes de julio.

Retorno económico

El presupuesto procede de distintas áreas municipales: Festividades (66.200 euros) y Turismo, Comercio, Cultura y Juventud (50.000 euros cada una). A ese montante hay que sumarle el IVA el 21 % de IVA:46.000 euros más. Tres de las concejalías ellas son gestionadas por Vox y dos por el PP.

Según la memoria técnica, la inversión tendrá un retorno económico estimado de más del doble, gracias "al impacto en medios, campañas de publicidad, acciones en redes sociales y cartelería en distintos formatos". En concreto señala que según el plan de marketing y la memoria técnica, la campaña multicanal generará entre 3,4 y 4,8 millones de visualizaciones en redes sociales y publicidad digital, además de millones adicionales en medios tradicionales (prensa, radio, exterior). Para cuantificar este alcance, se estima un coste medio por mil impresiones (CPM) o tarifa unitaria por inserción típica de cada soporte.

El festival se desarrollará en dos días:

Viernes 19 de septiembre : el recinto abrirá sus puertas con actividades paralelas, ambientación especial y "varias sorpresas que se anunciarán próximamente".

: el recinto abrirá sus puertas con actividades paralelas, ambientación especial y "varias sorpresas que se anunciarán próximamente". Sábado 20 de septiembre: la jornada principal, con los conciertos de Dorian y La Habitación Roja, dos de los nombres más reconocidos del panorama indie nacional. También se sumarán a la fiesta DJs y artistas locales, como Deuve, para completar una experiencia musical que hará vibrar al público.

Dorian, durante un concierto en la provincia de Alicante / Jose Navarro

Venta de entradas

La Música Mola señala que la venta de entradas se pondrá en marcha en breve y que las novedades se anunciarán en redes.

La productora está formada por un grupo de jóvenes empresarios de la comarca de la Vega Baja. En este caso han optado por la música indie frente a la programación que han realizado en los últimos años en Torrevieja, más "urbana" y comercial. La apuesta por el indie está dirigida a un público más específico, y es la primera de sus características en la comarca.