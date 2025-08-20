Prohibido el baño en Guardamar: la aparición del “dragón azul” obliga a cerrar las playas

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha ordenado este miércoles izar la bandera roja y prohibir el baño a lo largo de sus once kilómetros de playa tras el hallazgo en playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, un molusco marino de apenas cuatro centímetros pero capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores con su picadura. El propio alcalde, José Luis Sáez, lo ha comunicado en sus redes sociales: “Bandera roja en las playas de Guardamar, prohibido el baño tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de dragón azul”.

Banderas rojas entre 12 y 24 horas

La señal de alarma partió del coordinador del servicio de socorrismo, tras localizar los ejemplares en la orilla. A partir de ese momento se desplegó el protocolo de seguridad, que incluye la prohibición del baño y la vigilancia preventiva para descartar la presencia de más individuos.

Según ha explicado Sáez, la bandera roja permanecerá en la playa entre 12 y 24 horas, dependiendo de la evolución de la situación. Además, ha anunciado que a partir de este jueves se informará a los bañistas por megafonía, aunque se recuerda que no existe la posibilidad de cerrar físicamente la playa.

La playa de Vivers se extiende a lo largo de 1.210 metros de costa abierta y natural, junto a la desembocadura del río Segura y limitada al sur por la playa de Babilonia. Este miércoles, pese a la prohibición, el arenal continuaba repleto de público, aunque con muchos menos bañistas en el agua.

Qué hacer si ves un dragón azul

El Ayuntamiento ha recordado que, en caso de avistamiento, es fundamental seguir estas recomendaciones:

No tocarlo , ni siquiera con guantes.

, ni siquiera con guantes. Avisar a socorristas o autoridades de inmediato.

de inmediato. Si hay contacto, enjuagar la zona con agua salada y acudir al puesto de socorro o al centro de salud más cercano.

Un animal tan bello como peligroso

El Glaucus atlanticus es un nudibranquio que apenas mide 4 centímetros, pero su aspecto es tan llamativo como engañoso: un intenso azul metálico y formas que recuerdan a un dragón mitológico. Sin embargo, su belleza esconde un peligro real. Se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo, potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano.

Su picadura puede provocar náuseas, vómitos, mareos y fuertes dolores, lo que convierte al dragón azul en una especie peligrosa a pesar de su reducido tamaño.

Antecedentes en la Vega Baja

No es la primera vez que este molusco aparece en la comarca. El 16 de agosto de 2023, un bañista encontró un ejemplar en la playa de La Mata (Torrevieja) y lo entregó a los socorristas. El hallazgo fue recogido por el biólogo municipal de Torrevieja, Juan Antonio Pujol, en el portal Crónicas Naturales.

Ese mismo día también se registró la presencia de un caracol azul (Janthina spp.), una de las presas habituales del dragón azul. Pujol subrayó entonces la relevancia del suceso, recordando que este nudibranquio llevaba tres siglos sin registrarse en el Mediterráneo español.

Imagen de los ejemplares hallados en las playas del sur de al provincia en anteriores observaciones / INFORMACIÓN

El mar, cada vez más caliente

El episodio coincide con un Mediterráneo que vuelve a marcar temperaturas anómalas: el agua en la costa de Alicante roza los 30 grados, cifras más propias del Caribe que de esta zona. Este calentamiento, consecuencia del cambio climático, favorece las noches tropicales y puede actuar como “combustible” para que las DANA de otoño sean más intensas.

Banderas rojas hasta nuevo aviso

De momento, la orden es clara: baño prohibido en la playa de Vivers hasta nueva comunicación. El Ayuntamiento mantendrá la vigilancia activa y pide a los bañistas extremar las precauciones y atender siempre a las indicaciones de los socorristas: “Los servicios municipales están atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas a tomar”.