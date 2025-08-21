El juzgado deniega al PSOE la medida cautelar para permitir la moción de censura contra el PP de San Fulgencio

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha denegado la medida cautelar reclamada por el grupo municipal socialista en la oposición del Ayuntamiento de San Fulgencio, encabezado por José Sampere, para que se suspenda el acto administrativo de la mesa de edad de levantar la sesión del pleno extraordinario de moción de censura para desalojar de la Alcaldía al PP.

El PSOE sostiene que aquel pleno fue irregularmente suspendido. Pero el juzgado no lo ve así. Al menos a la hora de adoptar medidas cautelares antes de abordar el fondo del asunto.

El PSOE no esperó a esta resolución judicial, firmada ayer 20 de agosto, porque volvió, con el visto bueno del secretario del pleno, a convocar otra sesión el 25 de julio, con el mismo resultado: el pleno se levantó sin votarse la moción por indicación de la mesa de edad.

En dos ocasiones

El PSOE ha intentado en dos ocasiones en los últimos meses sacar adelante la moción de censura con convocatoria de pleno incluida e idéntico desenlace: la mesa de edad formada por el concejal más longevo y la edil más joven, ambos del Partido Popular, tumbaron la propuesta al entender que no se cumplían los requisitos para votarse. Y levantaron la sesión.

Según señala resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la mesa de edad tomó la decisión,como órgano que preside el pleno para la votación de la moción de censura de levantar la sesión "por entender" que no cumplía los requisitos legales establecidos.

"Entendemos -dice el fallo- que la mesa de edad está facultada, conforme a la legislación para constatar que en ese mismo momento, el de la sesión plenaria se mantienen los requisitos exigidos" por la ley para someter o no la moción a votación.

José Sampere poco después de desistir de que continuara la sesión deja el pleno de San Fulgencio / AXEL ÁLVAREZ

La sentencia señala que no existe el peligro de "la ocurrencia de hechos o de actos que puedan frustrar la efectividad de una sentencia favorable, que es el presupuesto primordial de la medida cautelar", que se adopta antes de el juzgado aborde el fondo del asunto.

Con la Alcaldía pero en minoría El equipo de Gobierno de San Fulgencio, un municipio de unos diez mil habitantes con casi un 70 % de residentes extranjeros, está formado ahora por cinco concejales del Partido Popular, liderados por el alcalde José María Ballester y la portavoz y concejal del Partido Internacional por las Nacionalidades, Charo Mejías. Seis concejales que están en minoría frente a los siete en la oposición. Que está formada por seis ediles del PSOE, encabezados por José Sampere, además del edil no adscrito, hasta junio en las filas del PIPN, Alain Vandenbergen. Decisión esta última que precipitó la presentación de la moción. Estos siete concejales son los que pretenden formar la nueva mayoría de gobierno local a través de una moción de censura. Lo han intentado en dos ocasiones, sin contar con el poder que la legislación española le otorga a la mesa de edad.

Riesgo efectivo

En el fallo se dice que el PSOE no ha probado "el riesgo efectivo" de que la duración del proceso -el contencioso- varíe el statu quo existente en su inicio puesto que en este caso supondría "dejar si efecto la decisión de la mesa de edad".

Los socialistas seguramente, y al margen de las consideracoines jurídicas, no coinciden con este criterio jurídico porque quedan menos de dos años de mandato municipal y es probable que la sentencia llegue o poco antes de que termine el mandato, o ya agotado, después de mayo de 2027.

Segundo intento frustrado de moción de censura en San Fulgencio / Matías Segarra

Para el juzgado la tutela judicial que se pretende sobre el fondo del asunto no se vería comprometida en caso de no adoptarse la medida cautelar. La medida cautelar, reitera, debe de ir encaminada a garantizar y asegurar la tutela judicial que se pretende, "no a adelantarla a un momento procesal que no corresponde".

La decisión sobre el fondo del asunto, la legalidad de la decisión de la mesa de edad de levantar la sesión, "ha de ser resuelta tras la práctica de todos los trámites correspondientes".

Justificación

Para el juzgado no se justifica la medida cautelar porque corresponde al solicitante, en este caso el PSOE, acreditar "cumplidamente la existencia de perjuicios de imposible o dificil reparación" si no se adoptan, "justificando su entidad, así como en qué medida tales perjuicios pueden hacer perder su finalidad legítima al recurso". No basta, dice la resolución, con la "mera alegación de perjuicios".

Por tercera vez

Fuentes el equipo de Gobierno de PP y Partido Internacional por las Nacionalidades (PIPN) han mostrado su satisfacción por la resolución aunque creen que todavía así el PSOE volverá a intentar por tercera vez una moción de censura. Ya lo hizo, recordaron, por segunda ocasión sin esperar a esta resolución judicial.

El PSOE local, comarcal y de la Comunidad Valenciana aseguró tras el primer pleno que iba a denunciar por la vía penal a los miembros de la mesa de edad, los concejales Paulino Herrero y Laura Bernabé, por supuesta prevaricación, algo que no ha hecho porque deben agotar la vía contencioso administrativa.

En este sentido, las mismas fuentes cuestionaron las acusaciones realizadas por el secretario general comarcal del PSOE, Joaquín Hernández, que ha acusado de supuestas ilegalidades al equipo de Gobierno, pese a que finalmente el asunto se ha llevado por la vía contencioso administrativa, no por la penal, y "han perdido las medidas cautelares".