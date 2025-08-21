El Ayuntamiento de Orihuela subirá el impuesto de construcciones a los promotores un 60 %

Los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela se encuentran en la fase final de tramitación de la actualización ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que prevé elevar en un 60% el impuesto actual. Oredenanza Congelada con un precio unitario por metro cuadrado construido desde 2008.

El módulo de referencia pasará de los 500 euros por metro cuadrado construidos vigente en estos momentos a 797 euros/m2 al margen del tipo de vivienda, sea de protección oficial o libre, y para todo el término municipal.

El pago del impuesto es imprescindible para obtener la licencia de obra mayor. El precio está congelado desde 2008 y el Ayuntamiento considera que está dejando de ingresar hasta 4 millones euros al año.

Motor económico

Se trata de una medida que afecta de lleno al principal motor económico del término municipal, la construcción de vivienda turística: Orihuela encabeza desde la salida de la crisis del ladrillo el ranking de construcción de vivienda nueva y de compra y venta de vivienda nueva y de segunda mano en la provincia de Alicante, junto a Torrevieja. En Orihuela, y en especial su litoral, se construyen del orden de mil viviendas nuevas anuales.

La ordenanza fiscal vigente en Orihuela fija ese precio de referencia 500 euros por metro cuadrado de superficie construida de vivienda libre. Sin embargo, en la actualidad el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) ya plantea un módulo de construcción de 780 euros/m², algo que demuestra, según los técnicos redactores de la nueva ordenanza "la obsolescencia" del precio vigente en la ordenanza oriolana.

Aumento de precios

En este sentido señalan en el apartado que justifica la subida que el cemento, los materiales cerámicos, la madera, los materiales siderúrgicos, áridos y rocas, y la energía han sufrido un incremento de costes del aproximadamente un 35% desde enero del 2012 hasta 2024. "Por tanto resulta manifiesto y notorio que el módulo de costes de construcción vigente en la ordenanza fiscal se encuentra obsoleto y no refleja la realidad de los costes de construcción en el mercado económico".

El equipo de Gobierno de PP y Vox ha trasladado a los grupos de la oposición el texto de la nueva ordenanza para que puedan presentar alegaciones en un plazo de diez días. No hay margen temporal para que la nueva ordenanza se debata y apruebe inicialmente en el pleno de agosto -que en Orihuela tradicionalmente se celebra en los primeros días de septiembre-, por lo que se debatirá en la sesión ordinaria de septiembre, a finales de ese mes.

2,8 millones de euros

De la relevancia de la actividad de la construcción en Orihuela -principalmente en su zona costera- da cuenta que a pesar de que la tasa del impuesto indirecto está congelada desde hace 18 años el Ayuntamiento todavía recaudó en 2024 de 2,8 millones de euros por este concepto. Para este año 2025 fijaba una previsión de casi ocho millones, contando con la actualización del impuesto, si entraba en vigor antes del mes de julio de este año, algo que ya no será posible, y la enajeación de varias parcelas municipales para la construcción de más de 200 viviendas.

Gran beneficio de los empresarios promotores

El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz (PP), anunció a principios de 2024, en un pleno ordinario, como recogió INFORMACIÓN, la intención del equipo de Gobierno local de actualizar el impuesto porque, aseguró, el municipio estaba dejando de ingresar del orden de cuatro millones de euros anuales con el actual cálculo. En aquella sesión defendió que la construcción de vivienda nueva en la costa de Orihuela cuesta 1.200 euros el metro cuadrado, 700 más de lo que fija el actual precio de referencia, y negó que la modificación sea una subida, es una "actualización a los precios reales del mercado porque estamos dejando de recaudar mucho dinero en beneficio del promotor inmobiliario, que tiene un gran beneficio en su actividad empresarial». Ayer Ruiz no se pronunció al ser consultado por INFORMACION.ES

La verificación de que un promotor ha pagado la tasa correpondiente al ICIO es imprescindible para que obtenga la licencia de obra mayor. Sin ese requisito, o al menos con un anticipo del abono, -no debería- comenzar las obras porque tampoco contaría con todos los requisitos de la licencia.

Construcción de un chalé en primera línea del litoral de Orihuela Costa, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA