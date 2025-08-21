La surrealista “guerra de tumbonas” en un hotel de Torrevieja que arrasa en TikTok

Las vacaciones en la Costa Blanca siempre dejan anécdotas curiosas, pero pocas tan surrealistas como la que grabó un turista británico durante su estancia en Torrevieja. Armado con su móvil y mucho sentido del humor, decidió narrar la escena que presenciaba en la piscina del complejo donde se alojaba: una auténtica “caza salvaje” por conquistar las tumbonas.

El resultado no tardó en viralizarse. En apenas unos días, el vídeo, que ha superado 1,4 millones de reproducciones y acumula más de 22.700 ‘likes’, ha sido recibido con humor por muchos, aunque otros lo ven como ejemplo de lo absurdo que puede ser el turismo veraniego.

Un documental improvisado en clave de humor

Lejos de limitarse a grabar, el turista transformó la carrera por las hamacas en una especie de documental de naturaleza. En los subtítulos se leen frases como: “Los machos esperan atentos, listos para lanzarse en cuanto una tumbona quede libre” o “una hembra se separa del grupo… rápida, silenciosa… la tumbona nunca tuvo una oportunidad”.

La narración, acompañada de imágenes de familias echando a correr nada más abrirse las puertas y extendiendo toallas como banderas de conquista, ha generado miles de comentarios. Muchos usuarios reconocen haberse visto en situaciones similares durante sus vacaciones, lo que explica el éxito masivo de la publicación.

La provincia de Alicante, escenario de las “sunbed wars”

El fenómeno no es nuevo. En destinos turísticos de sol y playa, como Benidorm o Torrevieja, escenas como esta se conocen popularmente como “sunbed wars” o guerras de tumbonas. Esta vez, el escenario ha sido el Hotel Playas de Torrevieja, antiguo hotel Cabo Cervera, muy frecuentado por visitantes británicos.

Allí, decenas de veraneantes esperan impacientes a que se abran las puertas de la piscina para lanzarse en masa sobre las hamacas. La imagen, entre cómica y caótica, resume a la perfección esa mezcla de relax y estrés vacacional que tanto da que hablar.

Aunque el vídeo está planteado en tono divertido, también ha abierto debate. Algunos critican la costumbre de reservar tumbonas con toallas durante horas, mientras otros lo defienden como única manera de asegurarse un sitio. De hecho, no son pocos los hoteles que han impuesto normas estrictas contra esta práctica.

Sea como sea, lo cierto es que la grabación ha convertido una escena cotidiana en un fenómeno viral con millones de visitas y una lluvia de comentarios entre la risa, la crítica y la identificación personal.

El verano viral de la Costa Blanca

Torrevieja vuelve a aparecer en titulares gracias a una anécdota de vacaciones que, narrada con ingenio, refleja las costumbres del turismo de masas con la precisión de un documental de naturaleza. Lo que para unos fue un simple madrugón en busca de sombra, para este turista británico se convirtió en una pieza cómica que ya forma parte del verano.

D. Pamies

Y es que la “guerra de tumbonas” no se libra solo en las piscinas: también existe esa otra carrera al amanecer, con turistas cargando sombrillas al hombro para clavar la primera en la orilla, como si asegurar la primera línea de playa fuera cuestión de vida o muerte.

Lo que está claro es que en la provincia de Alicante las vacaciones son mucho más que sol y mar: son un escenario de pequeñas batallas donde clavar la sombrilla antes del amanecer o poner la toalla en la hamaca se vive como si fuera una final olímpica, aunque la medalla, al final del día, sea solo una siesta bajo el sol.