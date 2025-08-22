Gallinas y pollos de Torrevieja 'tiktokers' y tendencia nacional
"Cientos de gallos se adueñan de una ciudad europea", señala una popular cuenta de divulgación y noticias
Lo que parecía un problema local, casi pintoresco, ha acabado convirtiéndose en tendencia nacional: los gallos, gallinas y pollos que campan a sus anchas por las calles del municipio han dado la vuelta a España. Tras publicar este diario que la empresa adjudicataria del contrato para la captura y retirada de más de 700 ejemplares renunciara a ejecutar el servicio, los gallos de Torrevieja han paseado ya por medios e internet.
Fotografías y vídeos compartidos en redes sociales que muestran a las aves en la vía urbana han generado un pico (nunca mejor dicho) en navegadores. Los memes y los comentarios abundan en redes como X, Tik Tok, Instagram... "cientos de gallinas se adueñan de una ciudad europea" es solo uno de los tantos titulares que se han dado los últimos días.
Gallos 'tiktokers'
Trasfondo del problema
Ya el pasado 2018 contaba INFORMACIÓN cómo gallos, pollos y gallinas paseaban por Torrevieja "como Pedro por su casa". Ahora, el problema persiste. Más allá de la anécdota, la proliferación de estas aves tiene una raíz compleja. Se calcula que son más de 700 ejemplares los que habitan en solares, descampados y zonas verdes de la ciudad. Su presencia genera quejas vecinales por suciedad y riesgos sanitarios; de ahí la necesidad de un contrato municipal para su control, cuyo importe despertó interés entre varias empresas especializadas. El Consistorio deberá valorar ahora las restantes mercantiles licitadoras (siete) por orden de valoración de la oferta económica, para ver si quieren asumir la prestación.
